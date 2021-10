Saurierschädel aus dem Steigerwald: Der fränkische Riesenlurch

Der Vorarbeiter eines Steinbruchs im Landkreis Haßberge hatte bereits im Sommer einen Fund zunächst für eine Muschel gehalten. Weil ihm das Stück aber schon an der Oberfläche ungewöhnlich erschien, informierte er einen Geologen. Schnell wurde klar: Es handelt sich um den Unterkiefer eines Mastodonsauriers. Zur weiteren Untersuchung wurde der 700 Kilogramm schwere Sandsteinblock nach Wunsiedel gebracht: Im dortigen Kompetenzzentrum für das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk gibt es eine spezielle Diamantsäge, mit der die Verantwortlichen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) das Fossil freilegen wollten.

Gegend um Ebrach: Erste Funde in den 1930er Jahren

Für die Geologen und Paläonthologen wurde es in der Folge immer besser: Es zeigte sich, dass es sich um einen sogenannten "Cyclotosaurus ebrachensis" handelt. Eine Art, von der bisher nur ein Oberkiefer in der Ebracher Gegend rund um Bamberg dokumentiert worden war – daher auch der Name. Das war allerdings schon in den 1930er Jahren. Fast 100 Jahre nach dem ersten Fund waren damit weitere Teile mutmaßlich desselben Schädels aufgetaucht. Die Saurierart war wohl ein Riesenlurch, ein vier bis fünf Meter langes Urzeitkrokodil.

Im Stein steckt mehr als nur der Unterkiefer

In Wunsiedel setzte sich das Glück der Forscher fort: Ein Schnitt durch den Sandsteinblock offenbarte weitere Teile des Dinosaurierschädels. Vollständige Zahnreihen, mehrere weitere Knochenteile und möglicherweise sogar der Oberschädel in seiner gesamten Höhe stecken in dem Sandsteinblock aus dem Steigerwald. Genau wissen es das Landesamt für Umwelt und der Paläonthologe Frederik Spindler noch nicht, weil im Moment dieses Fundes der Einsatz der großen Säge beendet wurde, um die fossilen Knochen nicht zu beschädigen.

Die Forscher erwartet aufwendige Millimeterarbeit

Spindler hat den Fund ins Museum Altmühltal im oberbayerischen Denkendorf bringen lassen. Dort werden die Schädelteile nun in vorsichtiger Millimeterarbeit Schicht für Schicht aus dem Sandstein freigelegt – Arbeiten, die wohl Monate dauern werden. Sind sie abgeschlossen, soll der rekonstruierte Schädel des Riesenlurchs aus dem Steigerwald der Öffentlichkeit präsentiert werden. In welchem bayerischen Museum das sein wird, ist allerdings noch nicht abschließend entschieden.