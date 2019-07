Sauberes Trinkwasser: Warum Tiefengrundwasser keine Lösung ist

Grundwasser ist nicht gleich Grundwasser. Fachleute unterscheiden zwischen oberflächennahem und Tiefengrundwasser. Das Tiefengrundwasser muss nicht besonders tief liegen, man findet es zwischen etwa 40 und 250 Metern unter der Erde. Seine Besonderheit ist, dass es sich nur langsam regeneriert.

In Bayern stammen gut zwei Drittel des Trinkwassers aus dem oberflächennahen Grundwasser. Nicht überall kommt man an dieses Grundwasser leicht ran, dann muss tiefer gebohrt werden. Das macht man auch, wenn das oberflächennahe Grundwasser mit Schadstoffen, wie Nitrat, belastet ist.

Die Nitrat-Frage

Im Trinkwasser ist Nitrat nämlich alles andere als erwünscht. Studien belegen, dass es krebserregend ist. Genauer: Nitrat wandelt sich zu Nitrit. Und das reagiert im Magen mit lebenswichtigen Nahrungsbestandteilen zu sogenannten Nitrosaminen, die als krebserregend gelten. Deshalb gibt es einen Grenzwert: 50 Milligramm pro Liter Trinkwasser.

Von Natur aus enthält Grundwasser meist weniger als zehn Milligramm Nitrat pro Liter. Das war im Jahr 2017 auch bei gut der Hälfte der Messstellen in Bayern so - das dort entnommene Grundwasser, also der Rohstoff für unser Trinkwasser, gilt als "unbelastet". An drei Prozent der Messstellen wurde der von der Trinkwasserverordnung vorgegebene Grenzwert jedoch überschritten. Dieses Wasser wird dann so aufbereitet, dass es als Trinkwasser gilt und weniger als die 50 Milligramm Nitrat pro Liter enthält.

Tiefenbohrungen und ihre Folgen

Der Nitrat-Grenzwert wird zum Beispiel in Rottenburg an der Laaber im Landkreis Landshut überschritten. Dort gibt es große Schweinemastanlagen. Über die Gülle auf den Feldern landet zu viel Nitrat im Grundwasser. Für sauberes Grundwasser muss knapp 200 Meter tief gebohrt werden. Und das hat Folgen: Durch die Bohrungen wurden Schadstoffe in die Tiefe gebracht, damit wurde auch das Tiefengrundwasser verunreinigt. Darin befinden sich jetzt Rückstände des Pflanzenschutzmittels Atrazin, obwohl das schon seit 1991 verboten ist.

"Es ist ein Irrweg die Flucht in die Tiefe zu beschreiten. Tiefenbohrungen sind nur ein Zeitgewinn, um den Preis, dass man später das Wasser kaum noch sanieren kann." Dr. Peter Fritsch, Referatsleiter Grundwasserschutz, Bayerisches Landesamt für Umwelt

Laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt soll das Tiefengrundwasser möglichst nicht angetastet werden. Es ist meist viele Jahrhunderte alt und erneuert sich nur sehr langsam. Es ist gut geschützt vor Schadstoffen, die der Mensch verursacht und deshalb besonders rein. Das gilt aber nur, wenn man dieses Tiefengrundwasser gar nicht oder nur sehr sparsam nutze, so Peter Fritsch. Also besser nicht anrühren, auch wenn es verlockend ist. Hinzu kommt, dass Tiefenbohrungen dazu führen können, dass das Grundwasser absinkt.

Sinkende Grundwasserpegel

Auch der Klimawandel gefährdet das Grundwasser. Es entsteht nämlich in erster Linie aus Niederschlagswasser, das in der Erde versickert. Weil die vergangenen vier Jahre sehr trocken waren, sind die Vorkommen im Freistaat an vielen Stellen stark reduziert.

Der aktuelle Niedrigwasser-Lagebericht des Bayerischen Landesamtes für Umwelt von vergangener Woche ist alarmierend. Er besagt, dass die Hälfte der oberflächennahen Messstellen niedrige und sehr niedrige Grundwasserstände aufweisen. Beim Tiefengrundwasser ist die Lage noch beunruhigender: Fast Dreiviertel aller tiefen Grundwassermessstellen zeigen niedrige oder sehr niedrige Werte.

"Man muss sich Sorgen machen, aber es ist kein Grund zur Panik. Tiefengrundwasser ist derartig träge, dass man Zeit hat, sich in aller Ruhe Gedanken zu machen und sich ein Bewirtschaftungskonzept zu überlegen." Dr. Peter Fritsch, Referatsleiter Grundwasserschutz, Bayerisches Landesamt für Umwelt

Peter Fritsch und seine Mitarbeiter werden auch künftig genau beobachten, wie sich die Niederschläge entwickeln. Mit Sicherheit werden sich aber einige Gemeinden nach neuen Wasserquellen umschauen und sich gegenseitig helfen müssen, so Fritsch. Noch wichtiger ist für ihn, dass langfristig der gute Zustand des oberflächennahen Wassers wieder hergestellt wird. Es hätte sich schon vieles verändert, das Bewusstsein der Landwirte sei gestiegen. Dennoch müsse die Düngeverordnung konsequenter umgesetzt werden, damit möglichst wenig Nitrat ins Grundwasser gelange.