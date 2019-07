Satelliten-Navigationssystem Galileo ausgefallen

Die zuständige EU-Agentur GSA (Agentur für das Europäische Globale Navigations-Satellitensystem) in Prag teilte auf ihrer Webseite mit, dass ein technischer Vorfall den Fehler verursacht habe. Betroffen sei wohl eine Bodenstation in Italien, die für die Übermittlung der Satelliten-Navigationsdaten verantwortlich ist. Der Vorfall habe zu einem Ausfall sämtlicher Satelliten des Navigation-Satellitensystems Galileo geführt, mit Ausnahme des Galileo "Search and Rescue-Dienstes" (SAR). Die Aufsichtsbehörde machte keine Angaben, wann die Navigationsdienste wieder zur Verfügung stehen.

Schnelle Ortung für Rettungsdienst intakt

Der Rettungsdienst SAR dient dazu, Menschen in Notsituationen, beispielsweise auf See oder in den Bergen, zu orten und ihnen zu helfen. Er ist nicht betroffen und bleibt in Betrieb. Nach Angaben der Europäischen Raumfahrbehörde ESA ermöglicht er "den Empfang von Notrufen von beliebigen Standorten auf der ganzen Erde praktisch in Echtzeit" sowie eine "exakte Positionsbestimmung der Warnmeldungen auf wenige Meter anstelle der derzeitigen Genauigkeit von fünf Kilometern".

Vier Galileo-Satelliten fehlen noch

Mit dem milliardenschweren Prestigeprojekt Galileo will Europa unabhängig vom amerikanischen GPS werden. Erste Galileo-Dienste sind seit Dezember 2016 verfügbar. Schon jetzt sind Positionsbestimmungen rund um den Globus möglich. Das System soll letztlich mit 30 Satelliten Navigationsdienste anbieten. Derzeit befinden sich 26 Galileo-Satelliten in der Umlaufbahn, vier weitere sollen Ende 2020 ins All geschossen werden. Das Kontrollzentrum für die Satelliten steht in Oberpfaffenhofen, Betreiber aber ist die europäische Satellitennavigationsbehörde GSA in Prag.

Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen

Alle Galileo-Satelliten umkreisen die Erde in einer Höhe von rund 23.200 Kilometern. Für eine Erdumrundung benötigen sie rund 14 Stunden. Jeder Satellit ist rund 715 Kilogramm schwer und mit genauen Atomuhren ausgestattet, die eine Messgenauigkeit von einem Meter und darunter ermöglichen sollen - und damit genauere Daten liefern als das US-amerikanische Global Positioning System GPS. Gesteuert werden die Satelliten vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum DLR in Oberpfaffenhofen.

Verzögerungen und Pannen bei Galileo

Ursprünglich war geplant, dass alle 30 Galileo-Satelliten schon 2008 im All kreisen. Dann sollte das EU-Navigationssystem bis 2018 voll einsatzfähig sein. Das Projekt verzögerte sich immer wieder. Zum einen, weil die hohe Komplexität des Projekts wohl zu Beginn unterschätzt worden war. So kam es immer wieder zu technischen Pannen. Schon 2016 sendete einer der ersten Satelliten nicht mehr. Zwei Satelliten wurden zum Beispiel auch in eine falsche Umlaufbahn geschossen und waren damit unbrauchbar.

Zum anderen ist Galileo mit viel höheren Kosten als geplant an den Start gegangen. 1999 plante die EU 2,2 bis 2,9 Milliarden Euro für den Aufbau des Systems ein. Der derzeitige Kostenrahmen: Im EU-Budget bis 2020 sind 7,2 Milliarden für den Aufbau plus 3 weitere Milliarden für den Betrieb vorgesehen.