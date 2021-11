Bedeuten Impfdurchbrüche ein Impfversagen? Possoch klärt!

Statistiker der LMU: „1.800% höheres Risiko für Ungeimpfte auf Intensivstation zu landen“

Hier ist das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen für ungeimpfte 18- bis 59-Jährige um ein Zehnfaches erhöht. Beim Blick auf die Intensivstationen wird der Unterschied des relativen Risikos mit einem schweren Covid-19-Verlauf behandelt werden zu müssen nochmals deutlicher:

„Da ist es so, dass die Ungeimpften das zwanzigfache Risiko haben, im Vergleich zu Geimpften oder prozentual ausgedrückt: Da sind wir bei zwischen 1.800 und 1.900 Prozent erhöhtes Risiko im Vergleich zu den Geimpften.“ Göran Kauermann, Professor für Statistik an der LMU München

Gerade in Anbetracht dieser Auswertung macht sich der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, für die Corona-Impfung und die Booster stark: "Die Impfung ist der entscheidende wissenschaftliche Fortschritt zur Bewältigung der Pandemie – nach wie vor." Wie Marx im neuen "Possoch klärt" ausführt, ist die Lage in den Krankenhäusern mehr als angespannt und wäre absolut vermeidbar gewesen: "Hätten wir jetzt zehn Prozent mehr geimpfte Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, wären wir nicht in dieser Situation."

Nicht in dieser Situation sind aktuell Spanien und Portugal. Die Impfquote dort ist höher als in Deutschland, aber auch dort kommt es zu Impfdurchbrüchen. Anders als bei uns, spricht dort aber kaum jemand vom großen Impfversagen. Was ist dort anders als bei uns?

