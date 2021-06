Rußrindenkrankheit bedroht Ahornbestände in Unterfranken

Bisher nur der Bergahorn betroffen

Der Pilz ist ein natürlicher Begleiter des Ahorn, lange ist er symptomlos im Baum vorhanden. Bekommt der Ahorn jedoch Stress, durch Hitze und Trockenheit, dann gewinnt der Pilz die Überhand. Der Krankheitsverlauf ist rasant, die Bäume sterben innerhalb eines Jahres ab. Bisher ist nur der Bergahorn betroffen und dies vor allem auf den trockenen Standorten in Unterfranken. Spitz- und Feldahorn erscheinen robuster gegenüber dem Pilz.

Sogar auf Windrad Sporen gefunden

Bereits 2018 hatte die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (LWF) vier Beobachtungsflächen bei Würzburg eingerichtet, jeweils 50 x 50 m groß. Nun ist daraus ein dreijähriges Forschungsprojekt geworden. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, wie sich die Krankheit im Baum entwickelt und unter welchen Bedingungen die Sporen weitergetragen werden. Das Schockierende: Selbst auf Ackerflächen außerhalb des Waldes und in luftiger Höhe fand das Team um Nicole Burgdorf Pilzsporen: "Wir hatten in einem Windrad in 100 m Höhe einen Sporenfänger installiert und konnten dort Sporen nachweisen. Das zeigt, dass der Pilz in der Lage ist, sich auch über die Thermik in der Luft zu verbreiten."

Pilzporen auch für den Menschen gefährlich

Die entscheidende Frage für Waldbesitzer und Förster ist: Wie sollen sie mit ihren Ahornwäldern umgehen? Die Sporen sind auch für den Menschen gesundheitsschädlich, sie greifen – in größeren Mengen eingeatmet – die Atemwegsorgane an. Außerdem sind die dürren Bäume extrem brüchig, für die Aufarbeitung des Holzes kämen nur Maschinen in Frage. Und auch das ist problematisch, denn auch über das Brennholz könnten die Sporen verbreitet oder in die eigene Wohnung geschafft werden. Michael Fuchs und die Waldkörperschaft Eichelsee haben beschlossen, ihren Wald vorerst in Ruhe zu lassen.

Ausbreitung 2020 verlangsamt

Im Jahr 2020 hat sich die Ausbreitung der Rußrindenkrankheit nach Erkenntnissen der LWF verlangsamt. Aber mit jedem trocken-heißen Sommer wird der Bergahorn in Unterfranken wieder leiden. Und bisher gibt es kein Rezept, wie umgehen mit der Rußrindenkrankheit.