Russlandexpertin: „Russlands 9. Mai lange unterschätzt“

Der russische Nationalfeiertag am 9. Mai rückt dieses Jahr aufgrund des Ukarine-Krieges in ein besonderes Licht. Das neue "Possoch klärt" (Video) beschäftigt sich mit der Frage, was am diesjährigen "Tag des Sieges" geschehen könnte. Russland- und Osteuropa-Expertin Liana Fix von der Körber-Stiftung erklärt im Gespräch mit Moderator Dominic Possoch, welche Bedeutung der 9. Mai in Russland hat und inwiefern Wladimir Putin den Feiertag nutzen könnte, um den Ukraine-Krieg weiter eskalieren zu lassen.

Russland ein „ideologisch radikalisierter Akteur“

Possoch: Müssen wir am 9. Mai mit neuen Drohungen gegenüber dem Westen rechnen?

Fix: Was wir wahrscheinlich in der Rede des russischen Präsidenten und in seinen Worten zum 9. Mai sehen werden, ist, dass wir uns mit Russland in einer Situation befinden, wo wir einen ideologisch radikalisierten Akteur haben. Und dieser hat ganz klar einen Anspruch, die europäische Ordnung, so wie wir sie kennen, umzustürzen.

Possoch: Könnte ein neuer öffentlicher Umgang mit dem Ukraine-Krieg in Russland eingeleitet werden?

Fix: Es wird sicherlich in irgendeiner Art und Weise eine rhetorische Rahmung geben, die nicht mehr die Rahmung eines schnellen Sieges in der Ukraine sein wird. Dafür sind die Fortschritte der russischen Armee in der Ukraine einfach zu gering. Der rhetorische Rahmen wird sein, dass Russland verpflichtet ist, diese Militäroperation weiterzuführen in historischer Kontinuität zum großen Vaterländischen Krieg, so wie er in Russland genannt wird.