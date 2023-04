Rücksichtslose Schimpansen sind erfolgreich – auch beim Sex

Der Alpha-Mann: Laut, aggressiv, ein klassischer Schulhof-Rowdy. Wer kennt ihn nicht, den Boss, der sich mit diesen Charaktereigenschaften an die Spitze gekämpft hat? Nicht nur bei Menschen – auch im Tierreich ist der Typ verbreitet, zum Beispiel in Schimpansengruppen. Auch hier sind die Bosse sehr erfolgreich.

Dominanz und Rücksichtslosigkeit - der Garant für Erfolg beim Primaten-Sex

Es sind die zwei Erfolgsfaktoren für Schimpansenmännchen: Dominanz und Rücksichtslosigkeit. Damit kämpfen sie sich nicht nur an die Spitze ihrer Gruppe. Dort angekommen, sind sie auch in der Fortpflanzung sehr erfolgreich. Diese erstmal wenig überraschende Erkenntnis aus einer neuen Studie stellt Forschende vor eine große Frage: Wenn vor allem die dominanten Männchen ihre Gene weitergeben – warum gibt es dann, evolutionär betrachtet, also nach Millionen von Generationen, weiter so viele Männchen, die keine rücksichtslosen Rowdies sind? Warum sind dann nicht alle Männchen wie diese Bosse?

Dominante Männchen vererben den Macho nicht

Alexander Weiss, Hauptautor der Studie und Psychologe an der Universität in Edinburgh, stellt das vor ein Rätsel, denn natürliche Selektion allein müsste die "suboptimalen Charakterzüge eliminieren". Gemeint sind damit eben nicht Rücksichtslosigkeit und Dominanz. "Es muss also etwas anderes im Gange sein", meint Weiss. Doch was genau, das weiß er noch nicht.

Der sanfte Typ hat bei Schimpansen keine Chancen

Eine Theorie hat sich auf jeden Fall nicht bewahrheitet: Dass die weniger rücksichtslosen Männchen im Alter mit ihren sanfteren Charakterzügen punkten – das geht bei Schimpansen nicht auf. Die Rowdies bleiben ihr ganzes Leben lang Spitzenreiter. Eines aber zeigt die Studie nochmal in aller Deutlichkeit: Auch im Tierreich hat jedes Individuum seine eigene Persönlichkeit, mit einer ganzen Bandbreite an Gefühlsäußerungen, erklärt Weiss. "Eine der großen Fragen ist: Warum gibt es diese Unterschiede in der Persönlichkeit?" Um diese Frage zu beantworten zu können, braucht es vermutlich noch viele Studien.

