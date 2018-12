Rückblick 2018: Weltraummissionen in Bildern

Am 20. Dezember ist Alexander Gerst nach fast 200 Tagen im All von der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt. Gersts Mission war das bestimmende Weltraumthema dieses Jahres. Er startete seinen Flug am 8. Juni 2018 und blieb mehr als ein halbes Jahr an Bord der Internationalen Raumstation. In der zweiten Hälfte hatte er das Kommando auf der ISS, als erster deutscher und zweiter europäischer Astronaut. Gleich nach seiner erfolgreichen Landung wurde darüber spekuliert, ob @Astro_Alex unser nächster Mann auf dem Mond sein könnte.

50 Jahre Deutsches Raumfahrtkontrollzentrum Oberpfaffenhofen