Rückblick 2018: Das Wissenschaftsjahr in Bildern

Im November 2018 ist angeblich das passiert, was viele verhindern wollten: In China werden zwei genmanipulierte Babys geboren, Zwillinge mit den Namen Lulu und Nana. Wissenschaftler weltweit sind schockiert - und sprechen von einem Tabubruch. Seitdem ist der chinesische Forscher He Jiankui von der Bildfläche verschwunden und seine Forschung gestoppt.

***************************************************************************

Urvogel Archaeopteryx konnte wohl fliegen