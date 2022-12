Was tun bei einer RSV-Infektion und weitere Fragen

Normalerweise sind die Erkältungen, die das RS-Virus auslöst, nicht schlimm. Jeder von uns steckt sich hin und wieder mit dem Erreger an und muss husten oder bekommt eine laufende Nase. Erwachsene müssen sich deshalb kaum Sorgen machen.

Bei Säuglingen, die sich zum ersten Mal mit RSV infizieren, kann es aber zu einer schweren Erkrankung kommen, weil ihr Körper das Virus noch nicht kennt. Dann kann der Erreger die Lunge angreifen, so dass die Kinder nicht genug Sauerstoff bekommen.

Wie gefährlich ist das RS-Virus für Kinder?

Um im Notfall beatmet werden zu können, müssen sie dann ins Krankenhaus, sagt Dr. Martin Wetzke von der Medizinischen Hochschule Hannover: "Wir gehen davon aus, dass ungefähr zwei bis drei Prozent aller Kinder mit einer RSV-Infektion in einer Klinik landen und dort Sauerstoff brauchen oder Hilfe bei der Ernährung. Ein Teil dieser Kinder muss am Ende auch intensivmedizinisch behandelt werden."

In Ländern mit schlechter medizinischer Versorgung sterben auch viele Kinder daran, etwa 100.000 sind es weltweit jedes Jahr, sagt der Kinderarzt. In Deutschland gibt es dazu keine Statistik, aber auch hier können Kinder im schlimmsten Fall daran sterben.

Wann sollten Eltern mit infizierten Kindern zum Arzt?

Wichtig für die Eltern ist es, dass sie mit dem Säugling zum Arzt gehen, wenn sie erkennen, dass ihr Kind schwere Atemprobleme hat, sagt Kinderarzt Prof. Johannes Hübner vom Haunerschen Kinderspital in München. Nämlich wenn sie sehen, "dass die Kinder schneller Atmen, dass sie angestrengt atmen. Dann sollte sich das ein Arzt anschauen und entscheiden, ob das Kind zuhause behandelt werden kann, oder ob es in die Klinik muss."

Auch trockener, knisternder Husten kann ein RSV-Symptom sein. Der Kinderarzt macht bei Verdacht auf RSV einen Abstrich und kann darin das Virus feststellen.

Wie läuft die Ansteckung mit dem RS-Virus?

Eine wirksame Medizin gegen die Infektion gibt es nicht. Klar ist: Je früher sich ein Säugling zum ersten Mal mit RSV ansteckt, desto eher kann es zu Komplikationen kommen. Die Ansteckung passiert über Tröpfchen – es braucht also nur ein rotznasiges Geschwisterchen das Neugeborene mal anzuhusten.

Aber auch Erwachsene können die Babys anstecken und die wissen meistens gar nicht, dass sie infiziert sind. Die üblichen Hygienemaßnahmen wie gründliches Händewaschen können deshalb schon viel helfen.

Was ist mit einer Impfung gegen das RS-Virus?

Was es bisher auch nicht gibt, ist eine Impfung. Die könnte die Kinder vorbeugend schützen, indem sie ihr Immunsystem schon vor der ersten Infektion trainiert. Der Zeitraum für so eine Impfung wäre allerdings knapp.

Impfstoffe, die momentan in der Entwicklung sind, sollen deshalb nicht den Säuglingen, sondern schon der schwangeren Mutter verabreicht werden, erklärt der Immunologe Prof. Christian Bogdan vom Uni-Klinikum Erlangen: "Weil sie dadurch in die Lage versetzt werden würden, auf ihr ungeborenes Kind Antikörper zu übertragen, so dass dann das Neugeborene durch den sogenannten Nestschutz tatsächlich geschützt ist."

Im Normalfall sind also nur die Allerkleinsten gefährdet, wenn sie sich zum ersten Mal mit RSV infizieren. Die meisten Kita-kinder haben das Virus schon öfter gesehen und erfolgreich bekämpft. Es war schlicht und einfach eine Erkältung.

Warum gibt es aktuell so viele RSV-Erkrankungen?

Warum momentan so viele Kinder und auch Kleinkinder mit RSV in die Kliniken kommen, hat indirekt mit der Corona-Pandemie zu tun, vermutet Prof. Hübner vom Haunerschen Kinderspital in München: "Wir haben jetzt einige Jahre durch die Schutzmaßnahmen solche Infektionen komplett ausgelassen. Normalerweise ist es so, dass ein Kind, das auf die Welt kommt, innerhalb der ersten beiden Lebensjahre mit diesen Viren in Kontakt kommt, eine Infektion durchmacht und dann geschützt ist. Wenn aber dieser normale Schutz ausbleibt, dann sammeln sich die Kinder, die das Virus noch nicht gesehen haben und werden alle gleichzeitig infiziert."

Und auf so viele infizierte Kinder sind die Kliniken nicht vorbereitet.