Rohstoff für Batterien: Kobalt aus Bergbauabfällen

In vielen Bereichen unseres Lebens nimmt die Bedeutung von Akkus und Batterien stark zu. Smartphone und Laptop sollen einen ganzen Tag durchhalten und die Automobilindustrie versucht Elektromobile mit immer größerer Reichweite auf den Markt zu bringen. Das geht nicht ohne Rohstoffe wie Kobalt, das für Lithium-Ionen-Batterien gebraucht wird. Wissenschaftler haben nun ein Bakterium entdeckt, das Metalle aus Bergbauabfällen löst. Das könnte zumindest teilweise die Abhängigkeit von Importen aus Afrika senken.

Bakterium lebt in Bergbauabfällen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) haben eine neue Bakterienart entdeckt. Ihr Name: "Sulfobacillus harzensis". Es lebt in Bergbauabfällen und ernährt sich, indem es aus diesen Metalle auflöst. Daraus lassen sich dann Rohstoffe gewinnen. Die Entdeckung gelang bei Untersuchungen von Aufbereitungsrückständen aus dem ehemaligen Bergbau am Rammelsberg bei Goslar.

Kobalt löst das Bakterium besonders gut

Ein Test im Labor der Bundesanstalt hat ergeben, dass das neu entdeckte Bakterium vor allem das Metall Kobalt gut aus den Bergbauabfällen herauslöst. Von dem wird immer mehr benötigt, vor allem für die Batterien von Elektroautos. Kobalt kommt derzeit fast nur aus Afrika, wo teilweise Kinder die Erze aus dem Boden holen. Mit Hilfe des Bakteriums könnte Kobalt auch aus dem Abraum von früherem Bergbau gewonnen werden.

Ohne Importe wird es aber nicht gehen

"Global gesehen ist das durchaus ein Verfahren, das hier einen Beitrag leisten kann", sagt Prof. Dr. Axel Schippers von der Bundesanstalt. "Das ist auch schon mal demonstriert worden in einem Prozess in Uganda. Dort hat man solche Bergbaurückstände auch entsprechend behandelt, das Kobalt erfolgreich extrahiert und es auf dem Markt verkaufen können." Allerdings reicht die Menge an Bergbauabfällen in Deutschland nur, um einen Teil der Kobalt-Importe zu ersetzen.