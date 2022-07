Roboterhund "Morti" lernt das Laufen in einer Stunde

Er ist so groß wie ein Labrador, besteht aus Metall, Kunststoff, Spulen, Federn und Platinen. Einen Kopf hat er zwar nicht, dafür aber vier Beine und eine intelligente Software: Roboterhund "Morti". Dank der Software kann er schneller selbständig das Laufen lernen als neugeborene Hunde oder Kälber. Ein Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart hat in im Rahmen seiner Doktorarbeit gebaut.

Software ist Rückenmark von Hunden nachempfunden

Neugeborene Säugetiere müssen das Laufen in den meisten Fällen erst mal lernen. Die ersten Gehversuche wirken dabei unkoordiniert und unsicher - Tiere sind deswegen auf ihre Reflexe angewiesen. Für Roboterhund "Morti" hat der Wissenschaftler Felix Rüpert eine Software entwickelt, die der Funktion des Rückenmarks von Hunden nachempfunden wurde.

"Wir messen mit den Sensoren den Unterschied zwischen der Vorgabe und dem, was der Roboter wirklich macht. Und der Lernalgorithmus passt dann an, was das Rückenmark vorgibt und versucht zu verhindern, dass der Roboter stolpert", so Rüpert. "Morti" lernt also auch noch ständig dazu.

Laufen lernen in nur einer Stunde

Was bei Tieren die Nervenzellen im Rückenmark erledigen, muss "Morti" mit seinem Computer lösen. Inspiriert von Tieren lernt der Roboter also aus Störungen im Bewegungsablauf zu lernen und den Controller seiner Mechanik anzupassen. Laut Rüpert ist der Roboter für "lebenslanges Lernen, auch bei anderem Untergrund" konzipiert.

Und er fügt hinzu: "Als Menschen lernen wir ja auch die ganze Zeit weiter. Das ist eben etwas, was der Roboter dann auch kann durch solche Algorithmen." Die Forschung hilft zum Beispiel bei der Entwicklung von Industrierobotern. "Morti" ist ansonsten pflegeleicht, da er weder bellt noch beißt.