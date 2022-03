Risikofaktor Atomreaktor: Welche Gefahren drohen im Krieg?

Das AKW Saporischschja im Süden der Ukraine ist das größte Atomkraftwerk Europas. Nach dem Beschuss in der Nacht auf Freitag brach Feuer aus - nicht in einem der Reaktorgebäude, sondern in einem Ausbildungsgebäude. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA teilte noch in der Nacht mit, dass keine "essentielle" Ausrüstung betroffen sei, keine wesentlichen Anlagenteile. Außerdem werde keine erhöhte Strahlung gemessen. Die IAEA beruft sich dabei auf offizielle ukrainische Informationen. Am Morgen war der Brand vollständig gelöscht. Die IAEA spricht von einer ernsten Situation und hat ihr Zwischenfall- und Notfall-Zentrum in den Rund-um-die-Uhr-Betrieb versetzt.

Der Zustand der Reaktoren im AKW Saporischschja

Zum Kraftwerk gehören insgesamt sechs Reaktorblöcke. Laut Rafael Mariano Grossi, Generaldirektor der IAEA, sei im Moment nur ein Reaktor zu 60 Prozent in Betrieb. Die anderen fünf seien kontrolliert abgeschaltet worden oder würden als Reserve vorgehalten. Reaktoren kann man allerdings nicht einfach so abschalten wie ein Kohle- oder Gaskraftwerk. Die Brennelemente im Reaktor erzeugen nach dem Runterfahren immer noch enorme Hitze. Deshalb müssen sie noch über lange Zeit ununterbrochen gekühlt werden. Selbst Brennelemente, die ausgetauscht wurden, müssen weiter gekühlt werden. Dazu müssen die entsprechenden Kühlpumpen laufen, die wiederum Strom benötigen, über das Stromnetz oder über Notstrom-Aggregate.

Stromausfall kann zu Katastrophe führen

Gefährliche Situationen müssen in einem Kernkraftwerk nicht in erster Linie dadurch entstehen, dass Reaktoren beschädigt werden. Die Reaktoren sind durch entsprechende Betonhüllen geschützt. Zur Katastrophe kann es schon kommen, wenn der Strom ausfällt, Notstrom-Aggregate nicht laufen und Anlagenteile wie das Kühlsystem nicht mehr funktionieren. Dann passiert das, was zur Nuklearkatastrophe in Fukushima 2011 führte: Das Kühlwasser fängt irgendwann an zu kochen und verdampft. Dadurch kann es zur Kernschmelze kommen und auch zu Wasserstoffexplosionen, durch die größere Mengen radioaktiven Materials freigesetzt werden.

Atomkraftwerk im Kriegsgebiet

Für Stromausfälle und die Folgen gibt es vor Ort zwar Notfallszenarien. Diese lassen sich mitten in der momentanen Kriegssituation in der Ukraine aber wahrscheinlich nicht ohne Weiteres umsetzen. In einem Hintergrundpapier weist Greenpeace International darauf hin, dass es bei den fest installierten Notstrom-Dieselgeneratoren im Kraftwerk Saporischschja Ersatzteilprobleme gebe, weshalb eine einwandfreie Funktion nicht garantiert werden könne. Außerdem gebe es für diese Generatoren nur für sieben Tage Treibstoff vor Ort und es sei nicht klar, wie es mit Nachschub während des Krieges aussieht. Die Umweltschutzorganisation weist auch darauf hin, dass das Kernkraftwerk für die Kühlung Wasserreservoirs nutzt, die am Fluss Dnipro liegen. Wenn es dort zu Dammbrüchen käme, könnte das ernsthafte Auswirkungen auf die Reaktoren haben.