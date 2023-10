Händewaschen: Richtige Hygiene schaltet Erreger aus

Handpflege: nicht reiben, nicht zu viel cremen

Vermeiden Sie es zudem, an den Fingernägeln zu kauen oder sich die Augen zu reiben, da so Erreger von den Händen leicht auf die Schleimhäute von Augen, Nase und Mund übertragen werden können. Eine wenig erfreuliche Nebenwirkung hat das häufige Händewaschen allerdings: Die Haut trocknet aus. Deshalb am besten ab und zu die Hände eincremen. Tun Sie das aber nicht zu oft, denn auf fettigen Belägen an Tisch und Tastaturen tummeln sich Bakterien gerne.

Hygienetipps zum Schutz vor Infekten

Regelmäßig mindestens 20 -30 Sekunden lang Hände waschen - mit Flüssigseife und Papierhandtüchern.

Gesicht, Mund und Augen möglichst nicht mit ungewaschenen Händen berühren.

Niesen und Husten Sie in die Armbeuge, um andere nicht anzustecken.

Benutzte Taschentücher ins Klo werfen, nicht in den Mülleimer.

Bei Grippe-Symptomen wie Fieber, Schnupfen, Husten, Hals- und Gliederschmerzen zu Hause bleiben.

Wenn es Grippe-Kranke in der Arbeit gibt: Türgriffe, Treppengeländer und Computer-Tastaturen desinfizieren.

Im Video: Hände waschen oder desinfizieren?