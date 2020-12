Richtig viele Geminiden-Sternschnuppen am Wochenende

Beste Beobachtungszeit für die Sternschnuppen

Bei Sternschnuppen ist immer noch ein zweiter Zeitpunkt wichtig: Wann der scheinbare Ausstrahlungspunkt hoch am Himmel steht. Solange die Zwillinge noch nah am Horizont stehen, sehen Sie leider nur einen Bruchteil der Sternschnuppen, die in dem Moment flitzen. Denn die Dunstschichten schlucken umso mehr der kleinen Lichtlein, je tiefer der Radiant steht.

Wer wirklich die Höchstzahl von 150 Geminiden pro Stunde sehen will, muss bis spät in der Nacht aufbleiben: Um zwei Uhr nachts steht das Sternbild Zwillinge fast senkrecht über unseren Köpfen. In Sternschnuppen-Jäger-Latein heißt das: Jetzt ist die Höchstzahl nicht nur theoretisch, sondern wirklich sichtbar! In diesem Jahr doppelt toll, denn der Höchststand der Zwillinge und der Höhepunkt des Meteorstroms fallen zeitlich zusammen. Ein bisschen kompliziert, aber das Ergebnis ist ganz einfach:

Gegen zwei Uhr nachts lohnt sich das Sternschnuppen-Zählen doppelt.