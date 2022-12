Reste von Spülmitteln und Klarspülern können Darm reizen

Chemische Rückstände auf ansonsten sauberen Tellern: Egal ob im Restaurant, in Kita, Schule oder sogar im Krankenhaus - überall, wo gewerbliche Spülmaschinen im Einsatz sind, bleiben winzige Reste von Spülmittel, aber auch von Klarspüler auf dem Geschirr zurück. Die könnten dazu beitragen, die natürliche Schutzschicht des Darms zu zerstören. Darauf würden Laborversuche hinweisen, so Cezmi Akdis, Professor für Experimentelle Allergologie und Immunologie an der Universität Zürich.

Dabei hätten sie heraus gefunden, dass die Rückstände von Reinigungsmitteln und Klarspülern in gewerblichen Spülmaschinen Darmzellen schädigen und Entzündungen und Schädigungen des Darmmikrobioms verursachen würden, so Cezmi Akdis weiter.

Trockengang unter Zugabe von Klarspüler

Denn, was typisch ist für einen Waschgang mit einer gewerblichen Spülmaschine: Nach dem eigentlichen Waschen erfolgt ein Trockengang unter Zugabe von Klarspüler. Und weil immer alles schnell gehen soll und ein allerletzter Spülgang fehlt, bleiben diese potentiell giftigen Substanzen zurück, auf Tellern, Tassen und Besteck. Diese können bei der nächsten Mahlzeit in den Magen-Darm-Trakt gelangen.

Winzige Rückstände können sich auf Zellschichten auswirken

Zwar handelt es sich um winzige Mengen, aber die Forschenden konnten nachweisen: Die Chemikalien haben folgenschwere Auswirkungen auf die empfindliche Zellschicht, die das Innere des Darms auskleidet. Bei geringen Dosen werde diese Schutzschicht dünner - bei höheren Dosen würden die Darmzellen sogar absterben. Das verursache Entzündungen, aber auch Allergien und andere chronische Krankheiten. Die Forschenden fordern jetzt ein Verbot aller potentiell giftigen Inhaltsstoffe von Klarspülern.