Renaissance der Kernkraft dank Flüssigbrennstoff?

Während in Deutschland am Samstag die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz gehen, arbeiten Forschende und Entwickler weltweit schon an Reaktoren der Zukunft. Sie erhoffen sich den großen Durchbruch für eine Energiewende mit Atomstrom. Die neuen Reaktoren sollen sowohl Hitze für die chemische Industrie liefern als auch die Stromversorgung sicherstellen, wenn Sonnen- und Windenergie nicht ausreichen.

In Flüssigbrennstoffreaktoren zum Beispiel steckt das radioaktive Material nicht, wie bei heute üblichen Reaktoren in fester, sondern in flüssiger Form. Dieses Design soll gleich mehrere gewaltige Vorteile bieten: Sicher sollen solche Reaktoren sein, effizient und sie könnten sogar den heutigen Atommüll als Brennstoff weiternutzen, aufbrauchen und somit das Endlagerproblem zumindest teilweise lösen.

Sicher – dank physikalischer Gesetze

"Alle Reaktoren, die flüssige Brennstoffe verwenden, sind inhärent sicher", sagt Björn Peters, Chief Financial Officer und Mitbegründer der Firma Dual Fluid Energy, die einen solchen Flüssigbrennstoffreaktor entwickelt. Streng genommen handelt es sich bei diesem Modell sogar um eine Kombination aus flüssigmetallgekühltem Reaktor mit einem Brennstoff aus ebenfalls flüssigem Metall. Zahlreiche andere Firmen und Entwicklergruppen weltweit arbeiten an vergleichbaren Konzepten, allerdings vorrangig mit einer Salzschmelze als Brennstoff.

Das physikalische Grundprinzip dahinter, das die Sicherheit garantieren soll, ist bei allen gleich: Anders als die heute üblichen können Flüssigbrennstoffreaktoren nicht außer Kontrolle geraten. Heizt sich der Brennstoff zu sehr auf, dehnt sich die Flüssigkeit aus. Die Atomkerne entfernen sich voneinander, die Kettenreaktion verlangsamt sich: ein Reaktor, der sich selbst reguliert.

Eine Art Auslaufventil soll zusätzlich für Sicherheit sorgen. In einem Bereich unter dem Reaktorkern wird die Schmelze permanent soweit abgekühlt, dass sie fest wird. Es bildet sich ein Stöpsel. Wird die Kühlung unterbrochen, schmilzt dieser. Der Brennstoff fließt aus dem Reaktorkern in Auffangbehälter, die Kettenreaktion kommt zum Erliegen.

Auch sicher im Praxistest?

Das alles funktioniere zwar wunderbar in der Theorie, müsse sich in der Praxis aber erst noch bewähren, sagt Christoph Pistner, Bereichsleiter für Nukleartechnik und Anlagensicherheit beim Öko-Institut. Klappt das Ablassen schnell genug? Gibt es mögliche Leistungsexplosionen bei kühleren Temperaturen? Passen alle Bauteile im Reaktor gut zusammen? "Das heißt, sie haben eine große Reihe von möglichen Stör- und Unfallabläufen, und die müssen sie alle beschreiben und alle beherrschen."

Und die Entwickler müssen zeigen, dass sie die Probleme der Vergangenheit ebenfalls lösen können, zum Beispiel, dass die heiße Salzschmelze nicht die anderen Materialen im Kraftwerk angreift und zersetzt. Die Idee mit dem Flüssigbrennstoff ist nämlich nicht neu. Bereits seit den 1950er Jahren gab es Versuche. Kommerziell bewährt hat sich bislang kein Konzept.

Effizient – und Lösung des Müllproblems

Doch es lohne sich dranzubleiben, sagen die Entwickler. Flüssigbrennstoffreaktoren sollen nämlich nicht nur sicherer, sondern auch effizienter sein, viel mehr aus dem Brennstoff rausholen. Die Spaltprodukte könnten weitergespalten werden: "Sodass am Ende allenfalls etwas übrigbleibt, was noch 300 Jahre strahlt, aber eben nicht länger", sagt Björn Peters von Dual Fluid Energy.

Es würde nicht nur viel weniger problematischer radioaktiver Müll übrigbleiben als bei bisherigen Reaktoren mit festen Brennelementen. Ein Flüssigbrennstoffreaktor könnte sogar den heutigen Atommüll, der ja deshalb so große Schwierigkeiten verursacht, weil noch viel langfristig strahlendes Material darin vorhanden ist, nutzen – bis auch davon nur noch weit weniger lange strahlende Reste übrigbleiben.

"Sehr charmant", findet Walter Tromm, Programmsprecher für Nukleare Entsorgung, Sicherheit und Strahlenforschung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), den Ansatz: "Ich glaube, dass wir gut daran tun, das wirklich weiterzuentwickeln. Weil das wirklich die Frage der radioaktiven Abfälle drastisch entschärfen könnte."

Energiewende mit Atomstrom?

Aber die Anforderungen für die Materialen im Reaktor, für die technischen Lösungen und auch für die Wiederaufbereitung des jetzigen Atommülls sind sehr anspruchsvoll und komplex, mahnen Fachleute. Wenn sich ein solcher Reaktortyp in der Praxis bewährt, rechnen beide erst in mehreren Jahrzehnten damit, dass sie auch Strom liefern könnten.

"Für die heutige Energiewende, die wir ja bis zum Jahr 2045, 2050 geschafft haben müssen, stellen die sicher keine Option dar", sagt Christoph Pistner vom Öko-Institut. Walter Tromm vom KIT dagegen könnte sich auch danach kleinere Reaktoren dieser Bauart gut als Ergänzung zu den Erneuerbaren Energien im Strommix vorstellen.

Entwickler wie die Firma Dual Fluid Energy zeigen sich dagegen deutlich optimistischer. In wenigen Jahren wolle man mit einem Versuchsreaktor das Prinzip demonstrieren und schon um 2030 einen ersten Prototyp bauen und damit Strom produzieren.