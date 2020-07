Reise zum Roten Planeten: China startet erste Mars-Mission

Die Sonde "Tianwen-1" ist gegen 6.45 Uhr deutscher Zeit vom Weltraumzentrum auf der chinesischen Insel Hainan auf einer Trägerrakete des Typs "Langer Marsch 5" gestartet.

Im Februar 2021 soll das Raumschiff den Nachbarplaneten der Erde in 55 Millionen Kilometern Entfernung erreichen. "Tianwen-1" soll zunächst einige Wochen lang den Mars umkreisen, Daten sammeln und Fotos machen. Für den Frühsommer ist dann geplant, dass sich vom "Tianwen"-Raumschiff ein Landemodul mit "Rover" an Bord löst. Das Modul soll weich auf der Mars-Oberfläche landen und den "Rover" absetzen.

Das ist ein sehr kompliziertes und anspruchsvolles Verfahren und bisher nur der US-Raumfahrtbehörde NASA gelungen. Landemodule gingen mehrmals verloren oder schlugen hart auf dem Mars auf. Auch Chinas erste Mars-Mission, die den Planeten aus dessen Umlaufbahn erkunden sollte, war vor neun Jahren gescheitert. 2011 hatte ein chinesischer Raumgleiter eine russische Expedition begleitet. Er ging jedoch verloren, als es dem Raumschiff nicht gelang, aus der Erdumlaufbahn zu treten.

Chinas Mars-Mission "Tianwen-1"

Der Missionsname "Tianwen" bezieht sich auf einen mehr als 2000 Jahre alten chinesischen Text. Er lässt sich in etwa übersetzen mit: "Himmelsfragen", "Himmlische Fragen" oder "Fragen an den Himmel".

Auch andere unterwegs zum Mars

Bei der "Tianwen"-Mission handelt es sich bereits um den zweiten Start für einen Flug zum Mars in dieser Woche. Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten am Montag eine Rakete aus Japan gestartet. Die USA planen den Start eines Mars-Rovers in der kommenden Woche.

Am liebsten auch in der Raumfahrt eine Großmacht

China strebt die Führungsrolle in der Raumfahrt an und will mit der Mars-Mission seine technologischen Fähigkeiten und Ambitionen unter Beweis stellen.

Unter anderem will sie 2022 eine eigene Raumstation namens "Tiangong" (Himmelspalast) im All in Betrieb nehmen und in etwa zehn Jahren erstmals einen Raumfahrer auf den Mond schicken.