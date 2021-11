vor etwa 1 Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Recycling: Roboter zerlegt Batterien von E-Autos

Akkus in Elektroautos halten ungefähr zehn Jahre. Doch was dann? In den Batterien stecken nutzbare Rohstoffe wie Nickel, Kobalt, Mangan oder Lithium. Das Fraunhofer-Institut hat nun einen Roboter entwickelt, der sämtliche Batterietypen zerlegen kann.