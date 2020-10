Rechtsextremismus und Rassismus bei der Polizei? Possoch klärt!

Die rechtsextremen und rassistischen Vorfälle bei der deutschen Polizei sind in den letzten Monaten in der Politik viel diskutiert worden. Während von Grünen, SPD, Linke und FDP eine wissenschaftliche Studie über Rechtsextremismus bei der Polizei gefordert wird, sieht Bundesinnenminister Horst Seehofer kein strukturelles Problem und plant eine Studie zu Rassismus in der Gesamtgesellschaft.

Keine Strukturen die zu Aufklärung beitragen

Rafael Behr, Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg, verneint einen strukturellen Rassismus in der Polizei, "in der Weise, dass Rassismus angeordnet würde".

Allerdings gebe es auch keine Strukturen, "die rassistische Tendenzen oder Umtriebe aufklären oder verhindern". Eine Lösung wäre, seiner Einschätzung nach, die Einsetzung von unabhängigen Extremismus-Beauftragten oder legalen Whistleblower-Systemen.

Studie über Rassismus in Gesellschaft nicht zielführend

Die von Bundesinnenminister Horst Seehofer angedachte Studie gehe aber am eigentlichen Thema vorbei, so Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter. Die Zielsetzung einer Studie müsse vielmehr darstellen, wo Risiken für rechtsextreme und rassistische Strömungen in den verschiedenen Bereichen der Polizei vermehrt auftreten. Dabei betont Fiedler, dass es vor allem Aufgabe der kommenden Innenministerkonferenz, Anfang Dezember, sei, eine Polizei-Studie mit einem "Risikoatlas" als Ergebnis zu beauftragen.

Die gesamte Debatte mit den Aussagen von Professor Behr und Sebastian Fiedler sowie Einschätzungen und Forderungen der innenpolitischen Sprecherin der Grünen, Katharina Schulze, und des bayerischen Innenministeriums finden Sie bei:

Possoch klärt!