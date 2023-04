Raumsonde JUICE fliegt zu den Monden von Jupiter

Umlaufbahn um Ganymed

Der Jupitermond Ganymed ist der größte Mond in unserem gesamten Sonnensystem. Tatsächlich ist Ganymed größer als der Planet Merkur, wenn auch bei Weitem nicht so massereich, denn Ganymed ist größtenteils von einer dicken Eiskruste bedeckt. Ganymed enthält wahrscheinlich mehr Wasser als alles Wasser auf der Erdoberfläche, Flüsse, Ozeane und Gletscher zusammen gerechnet.

"Wir nehmen bei Ganymed an, dass das Eis an seiner Oberfläche mindestens fünfzig Kilometer, vielleicht siebzig oder sogar bis zu hundert Kilometer dick ist", sagt Hauke Hußmann vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt, der die JUICE-Mission mit vorbereitet hat. "Darunter schließt sich der Ozean an. Dieser Ozean hätte eine Ausdehnung von mehreren hundert Kilometern. Es sind riesige Mengen an Wasser, die dort vorhanden sind."

Da JUICE in eine Umlaufbahn um Ganymed einschwenken wird und von dort aus den Mond etwa ein Jahr lang beobachten kann, können Forschende detaillierte Untersuchungen sowohl von seiner Oberfläche als auch von der inneren Struktur des Mondes anstellen. Denn viele Fragen zu Ganymed sind bislang noch unbeantwortet: Wie tief liegt der Ozean unter dem Eis? Wie tief ist der Ozean selbst?

Ein Radargerät an Bord kann zwar etliche Kilometer tief ins Eis blicken, aber es wird wohl nicht reichen, um die Schichten komplett zu vermessen. Deshalb nutzen die Forscher eine Besonderheit im System von Jupiter und seinen Monden: Die Anziehungskraft von Jupiter ist so groß, dass auf Ganymed extreme Gezeitenkräfte entstehen. Die Gezeitenkräfte zerren an den Eisschichten und verformen sie – so die Erwartung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – um mehrere Meter. Die Raumsonde JUICE hat einen Laser dabei, um diese Veränderungen genau aufzuzeichnen, während ein Magnetometer gleichzeitig die Magnetfelder der Himmelskörper vermisst.

"Wenn wir das kombinieren, können wir sagen, wie dick die Eisschicht ist und in welcher Tiefe der Ozean liegt. Eventuell können wir mit dem Magnetometer auch den Salzgehalt des Ozeans aus der elektrischen Leitfähigkeit bestimmen", sagt Hauke Hußmann.

Die Anreise zum Jupiter dauert acht Jahre

Nach einem erfolgreichen Start der Sonde müssen alle Beteiligten zunächst etwas geduldig sein: JUICE wird für seine Reise zum Jupiter rund acht Jahre lang brauchen. Erst dann kommt sie bei den Eismonden an. Dann wird sich zeigen, ob die Forschenden mit ihren Vermutungen zu den flüssigen Ozeanen dieser Jupitermonde richtig liegen.

Eine Mission, um außerirdisches Leben zu finden, ist JUICE aber nicht. Im besten Fall wird die ESA-Sonde zeigen können, dass die Voraussetzungen für Leben in den unterirdischen Ozeanen der Jupitermonde vorhanden sind: flüssiges Wasser, Energie, die passenden chemischen Zutaten und ein stabiles System mit dem Planeten Jupiter.