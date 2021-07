Wurzelunkraut: Die Quecke kann auch nützlich sein

Hacke gegen Quecke: Dieses Duell gewinnt meist das Unkraut. Seine Wurzelausläufer treiben einfach an einer anderen Stelle wieder aus. Die Gemeine Quecke, botanisch Elymus repens, kommt vor allem auf dem Acker und im Garten vor. Nimmt man es ganz genau, ist sie kein Un- oder Beikraut, sondern ein Un- oder Beigras.

Aber in jedem Fall auch eine Nutzpflanze: In Russland und Japan zum Beispiel werden die Wurzelausläufer als Beilage gegessen. In Notzeiten hat man aus den getrockneten Wurzelausläufern sehr geschmackvolles Brot und Bier gemacht. Diese Prozedur war wohl ähnlich mühsam wie die Quecken-Bekämpfung.

Wo die Quecke wächst

Die Quecke mag nährstoffreiche Böden mit viel Stickstoff und kommt insbesondere auf verdichteten Flächen vor. Experten für Bodenfruchtbarkeit sehen sie unter anderem auch als Zeichen für Kalkmangel und einen Überschuss an Kalium. Das Unkraut braucht Licht, im Schatten kümmert es. Die Quecke ist gut schnitt- und trittverträglich. Auf Weiden kommt sie schlechter zurecht.

Im Acker wächst die Quecke häufig vom Rand aus in das Feld hinein, im Garten gern im Blumenbeet. Die unterirdischen Wurzelausläufer, auch Rhizome genannt, breiten sich in einem Jahr um bis zu 30 cm aus. Ihre Spitzen können Tulpenzwiebeln sowie Kartoffeln durchdringen und die Ausscheidungen der Rhizome hemmen das Wachstum der Pflanzen in ihrer Nachbarschaft. In der Landwirtschaft richtet sie zusätzlichen Schaden an, weil sie als Wirtspflanze dazu beiträgt, dass sich Pilzkrankheiten wie Mutterkorn oder Schädlinge wie die Fritfliege verbreiten können.

Quecke bekämpfen: Mit Geduld oder Weideschweinen

Im Staudenbeet sind Quecken eine besondere Herausforderung. Man sollte die Stauden im Herbst ausgraben und den gesamten Wurzelballen und den Boden von Queckenausläufern befreien und dann wieder einpflanzen. Dabei muss man allerdings sehr sorgfältig vorgehen: Im Herbst und zu Beginn des Frühlings haben die Rhizome soviel Nährstoffe gespeichert, dass schon winzige Bruchstücke genug Kraft für einen Austrieb haben.

Auf der freien Fläche bekämpft man die Quecke lieber mitten im Sommer. In der Zeit des größten Wachstums sind die Wurzeln am schwächsten. Die gejäteten Wurzeln kann man zu einer nährstoffreichen Pflanzenjauche vergären. Dabei muss man allerdings aufpassen, dass die Jauche so lange zieht, bis sich die Wurzelausläufer aufgelöst haben. Gesäuberte, frische Queckenrhizome sind ein nahrhaftes Futter für Rinder und Pferde. Schweine würden sie sogar selbst ausgraben, wenn man sie aufs Feld lassen würde. Für den Hobbygärtner ist das allerdings in der Regel kein praktikables Bekämpfungsverfahren.

Mit Quecken gegen Harnwegsinfekte und Pickel

Wer die Quecke als Heilpflanze nutzen will, sollte die Wurzelausläufer im Spätherbst oder im zeitigen Frühjahr vor dem Austrieb ausgraben, säubern und sehr gut trocknen, damit sie auf keinen Fall schimmeln. Aus den klein geschnittenen Rhizomstückchen kann man einen Tee machen, ein bewährtes Mittel gegen Harnwegsinfekte. In der Volksmedizin wird der Queckentee darüber hinaus gegen viele andere Beschwerden empfohlen, unter anderem auch bei Bronchitis.

Erfolgreich gegen Akne soll eine Teemischung aus zwei Teilen Quecken-Wurzelstock und je einem Teil Brennnessel, Schachtelhalm und Stiefmütterchen wirken. Den Queckenwurzelausläufer-Tee gibt es auch in der Apotheke zu kaufen, dort läuft er unter der Bezeichnung "Rhizoma Graminis". Ähnlich empfehlenswert soll Queckensaft sein. Er wird aus den frischen Rhizomen gemacht, auch ihn kann man kaufen.

Quecken in der Materialprüfung

Damit die Pflanzen bei der Dachbegrünung auf dem Dach bleiben und nicht in das Gebäude eindringen, werden zwischen Dach und Pflanzsubstrat Folien oder Beschichtungen angebracht, die Pflanzenwurzeln zurückhalten sollen. Diese Folien müssen halten, was sie versprechen, sonst kommt es zu großen Schäden. Deswegen werden sie an verschiedenen Untersuchungs- und Prüfungsanstalten wie der Fachhochschule in Freising-Weihenstephan zum Beispiel mit einem genormten Verfahren getestet.

Da heißt es dann Quecke gegen Folie. Schaffen es die Queckenrhizome innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht, die Folie oder Beschichtung in dem Versuchsbeet zu durchdringen, dann hat das Produkt die Materialprüfung bestanden. Das heißt aber nicht, dass die Quecke die durchsetzungsstärksten Rhizome überhaupt hat. Folien, die noch stabiler sind, bremsen sogar Bambus- und Schilfrhizome aus.