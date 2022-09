„Putin will die Bevölkerung gegen die Bundesregierung aufhetzen“

Possoch: Die Sorgen vor einem kalten Winter in Deutschland existieren aber dennoch?

Lange: Ich weiß nicht, ob wir unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern da nicht auch ein bisschen unrecht tun. Es wird immer so getan, als sei das eine ganz logische Entwicklung, dass, sobald Kosten da sind oder bestimmte Risiken bestehen, dass die Deutschen dann sagen: Oh, wir wollen der Ukraine nicht mehr helfen. Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich mache diese Erfahrung nicht. Ich kenne sehr viele, und die Umfragen zeigen das im Übrigen auch, die sagen: Ja, wir wissen, dass das Kosten hat. Aber wenn wir in die Ukraine jetzt nicht unterstützen, dann brauchen wir über europäische Werte überhaupt gar nicht mehr zu reden.

"Viele Hypothesen waren falsch"

Possoch: Sollte Deutschland die Ukraine also mit allem unterstützen, was sie braucht, um die Russen auch tatsächlich final zurückzuschlagen?

Lange: Man muss zunächst mal anerkennen, dass viele Hypothesen falsch waren. Also Russland ist nicht hoffnungslos überlegen. Die Ukraine kann sehr wohl Widerstand leisten. Die Ukrainer können sehr wohl und sehr effizient mit modernen westlichen Waffensystemen umgehen, übrigens mit sehr vielen unterschiedlichen. Die Ukrainer sind sehr gut darin, ganz unterschiedliche westliche Hilfen in ihre Logistik einzubinden. Und das sind ja alles Dinge, von denen vorher viele gesagt haben, das ginge nicht. Und dann muss man jetzt, glaube ich, einfach so ehrlich zu sich selbst sein und diese Einschätzungen korrigieren.

Waffenlieferungen: "Bester Weg, den Krieg zu beenden"

Possoch: Das heißt, Deutschland sollte mehr schwere Waffen an die Ukraine liefern?

Lange: In den letzten Tagen ist in Russland das erste Mal wieder von Verhandlungen gesprochen worden. Im russischen Fernsehen gibt es schon nach kurzer Zeit nach diesem Angriff der Ukraine offene Diskussionen darüber, ob das eigentlich sinnvoll ist, was Russland da tut. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung. Und man kann eigentlich nur den Schluss daraus ziehen: Wenn wir die Ukraine so stark machen, dass sie jetzt weiter vorankommen kann, dann ist das der beste Weg, um den Krieg zu beenden.

Im Übrigen ist es auch das, was die G7, auch Olaf Scholz in Elmau beschlossen haben, nämlich die Ukraine so auszustatten und so auszurüsten, dass sie in die Lage kommt, diesen Krieg beenden zu können. Ich glaube, da sind wir jetzt ein Stück näher dran. Wir dürfen aber nicht nur zugucken, sondern wir müssen immer überlegen: Was können wir jetzt tun, um die Ukraine dabei zu unterstützen, diesen Krieg erfolgreich zu führen?

"Weitere Eskalation Russlands ist ein Mythos"

Possoch: Dennoch gibt es die Befürchtung, dass Putin aufgrund weiterer Waffenlieferungen Richtung Deutschland noch weiter eskalieren könnte?

Lange: Putin stellt die Frage an den Westen, ob er stärker ist oder ob wir stärker sind.

Der beste Ratschlag, den man uns selbst geben kann, ist: Wir müssen zeigen, dass wir stärker sind. Im Übrigen halte ich den Mythos, dass Putin immer weiter eskalieren kann, wirklich für einen Mythos. Also es wird keine zusätzliche zweite russische Geisterarmee plötzlich auftauchen, die andere Länder angreift. Die russische Armee hat ja schon Probleme mit diesem Angriff in der Ukraine. Das ist doch ganz offensichtlich erkennbar. Und mir ist persönlich überhaupt nicht klar, über welche Form der Eskalation wir hier reden. Das Gas ist bereits abgestellt, die russischen Streitkräfte haben große Probleme.

"Sieg Russlands bedeutet noch höhere Kosten"

Possoch: Das heißt, Deutschland sollte die weitere Unterstützung der Ukraine nicht von der eigenen Energiekrise abhängig machen?

Lange: Wenn wir die Ukraine nicht unterstützen und als Deutschland nicht das tun, was nötig ist, rettet das uns aus der Krise erst recht nicht. Die Kosten für uns alle werden viel höher sein, wenn Putin sich die Ukraine einverleiben kann und dann versucht, den europäischen Kontinent zu dominieren. Darum geht es ihm doch. Das muss man doch ernst nehmen. Und es ist doch so, dass andere Staaten genau die gleichen Probleme zu lösen haben. In Großbritannien geht es um die Frage, wie im Winter die Energie-Fragen zu lösen sind. In den mittelosteuropäischen Staaten ist das auch so. Und ich glaube, dass Deutschland nicht alleine, sondern zusammen mit den europäischen Partnern Lösungen für diese Fragen finden und gleichzeitig die Ukraine unterstützen kann. Das ist jetzt unsere Aufgabe.

Possoch: Vielen Dank für das Gespräch.