Psychose mit Cannabis - Was sagen die Zahlen in Bayern aus?

Die Zahlen der Psychosen in Verbindung mit Cannabis sind in Bayern gestiegen. Allein die stationären Behandlungen, also Klinikaufenthalte, haben sich verzehnfacht. Das sagt die Pressemitteilung des Bayerischen Gesundheitsministerium für den Zeitraum zwischen 2008 und 2020, also in mehr als einem Jahrzehnt. Die Daten stammen aus der amtlichen Krankenhausdiagnosestatistik des Bayerischen Landesamts für Statistik.

Wie sieht es bei den ambulanten Behandlungen aus? Auch diese sind gestiegen, genau genommen um ein Viertel – wenn auch für einen kürzeren Zeitraum von 2018 bis 2020. Diese Daten sind aus einer Ministeriumsanfrage bei der Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) und beruhen auf den Abrechnungsdaten der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Bayern. Die Daten wurden von den Behörden nicht veröffentlicht, konnten aber durch BR-Anfragen bei den jeweiligen Pressestellen verifiziert werden.

Aber wieso sind die Zahlen der Psychosen so gestiegen? Gabi Koller, Leiterin der Suchtambulanz an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), sagt im Gespräch mit dem BR, dass der erhöhte Konsum von Cannabis, höhere THC-Mengen - also die Substanz, die die berauschende Wirkung von Hasch und Marihuana ausmacht - und neue psychoaktive Substanzen in Cannabis die Verursacher von erhöhten Psychose-Zahlen sein könnten. Sophie Kirchner, Oberärztin und Leiterin einer Ambulanz für junge Menschen mit Psychosen durch Cannabis an der Universität Augsburg, sieht auch einen Grund in der Art des Konsums. Wenn Cannabis in Form eines Mischkonsums mit anderen Substanzen gleichzeitig konsumiert wird, kann dies ebenso dazu führen, dass Psychosen entstehen.

Mehr Psychosen - Ein Argument gegen die Legalisierung?

Für den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sind die gestiegenen Zahlen der Psychosen in Bayern ein klares Argument gegen die Legalisierung. Er warnt die Bundesregierung davor, durch die Cannabis-Legalisierung diese Entwicklung zu verschärfen. Aber was haben die Zahlen der Psychosen nach Konsum von Cannabis mit der Legalisierung von Cannabis zu tun? Sophie Kirchner sieht hier keine Verbindung: "Das sagt erst mal gar nichts über Legalisierung aus. Dieser Zeitraum, der untersucht wurde, ist ein Zeitraum, wo Cannabis illegal auf dem Schwarzmarkt vertrieben wurde und in dieser Zeit kam es zu mehr Störungen, die mit Cannabis in Verbindung gebracht werden."

Die Zahlen könnten sogar für eine Legalisierung sprechen, da durch eine Legalisierung mehr Transparenz in Sachen Cannabis geschaffen werden kann. Die Hoffnung liegt für Kirchner darin, durch eine Legalisierung diesen Markt zu regulieren.

Folgen von Cannabis auf dem Schwarzmarkt

Was Cannabis auf dem illegalen Schwarzmarkt verursacht hat, weiß Stefan Wenger. Er leitet die Condrops Suchthilfe in Starnberg: "Der illegalisierte Schwarzmarkt führt natürlich auch dazu, dass es keinerlei Qualitätskontrollen für die Konsumierenden gibt. Das heißt, das was als Cannabis-Produkt angeboten wird, ist mehr oder weniger problematisch, sei es aufgrund von Beimengungen, die nichts mit Cannabis zu tun haben, sei es aufgrund extrem hoher Wirkstoffgehalte."

Derzeit also hält man Hasch und Marihuana vom Händler in der Hand und weiß nicht, welche Substanzen drin ist. Ist es gestreckt? Sind noch andere synthetische Substanzen darin? Vieles ist noch unklar.

Wissenschaft weiß wenig über THC-Gehalt von Cannabis

Die Wissenschaft hat wenig Daten beispielsweise zum THC-Gehalt von Cannabis. Durch die Illegalisierung der Droge gibt es wenig Möglichkeiten, das Präparat zu untersuchen. Forschungsergebnisse sind zu ungenau: "In den wissenschaftlichen Studien (zum THC-Gehalt) wurden die Patienten meistens befragt, was sie konsumieren. Diejenigen, die erkrankten, haben häufiger angegeben, dass sie hochprozentiges Cannabis konsumiert haben", sagt Kirchner.

Im Labor untersucht wurden hauptsächlich die von der Polizei beschlagnahmten Drogen. Die Ergebnisse zeigen laut der Studie des University of Bath und King's College London aus dem Jahr 2018, dass die Konzentrationen von THC in Europa stark gestiegen sind. Laut Statista Research Department hat sich der THC-Gehalt bei Marihuana in Deutschland in den vergangenen Jahren (2008 bis 2021) nur leicht erhöht.

Die Chance in der Legalisierung läge für Sophie Kirchner darin, dass "man Begleitstudien hat, um diesen Verlauf zu beobachten."