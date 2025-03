Prokrastination überwinden: Strategien gegen die Aufschieberitis

Digital durch den Uni Alltag: Erfolgreich pauken per Tablet TUM-Studentin Rebekka testet für Campus Magazin fünf kostenlose Apps, die das Uni-Leben gerade jetzt in der Prüfungszeit einfacher machen sollen. Am meisten verspricht sie sich vorab von einer Anti-Prokrastinations App – sie soll verhindern, dass sich Rebekka beim Lernen vom Smartphone ablenken lässt. Außerdem im Test: Eine Nachhilfe-App, die Studierende und Schüler zusammenbringen will – und dabei bares Geld verspricht. Den Überblick über alle Aufgaben soll eine smarte To-Do-Listen App liefern. Nie wieder Skripte ausdrucken – sondern stattdessen digital kommentieren und markieren: Kann die PDF-App das leisten? Besseres Lernen verspricht auch eine neuartige Karteikarten-App, die dem Quiz-Prinzip folgt. Wir machen den Test: Kann man mit diesen Apps wirklich besser lernen? Mach ich morgen….Was tun gegen Aufschieberitis? Die meisten Studierenden kennen das: Wenn die Seminararbeit oder das Lernen anstehen, wird plötzlich alles andere wichtiger - sogar eigentlich lästige Dinge wie die Wohnung putzen. Das 'Aufschiebe-Verhalten' ist ein ernstzunehmendes psychologisches Phänomen, es gibt sogar ein wissenschaftliches Wort dafür: Prokrastination. Es bedeutet „unnötiges Vertagen des Beginns einer Aufgabe oder Unterbrechung von Aufgaben, sodass ein Fertigstellen nicht oder nur unter Druck zustande kommt“. Campus will wissen: Woher kommt dieses Phänomen und was kann man dagegen tun? Um das herauszufinden, gehen wir mit einer Betroffenen zum Psychologen und testen Apps, mit denen sich das Aufschiebe-Verhalten positiv steuern lässt. Erfolg ohne Stress: Die optimale Prüfungsvorbereitung Das Ende des Semesters ist für viele Studierende vor allem eines: lernintensiv. Schließlich warten dann die meisten Klausuren und Prüfungen. Manche haben das entscheidende Abschluss-Examen vor sich, andere müssen sich auf fünf Klausuren gleichzeitig vorbereiten. Und alle fühlen sich wie das Kaninchen vor der Schlange, wenn sie vor einem riesigen Berg an Lernstoff stehen: „Unmöglich zu schaffen!?“ Wie man die Prüfungszeit einigermaßen stressfrei übersteht, dafür hat Campus Magazin einige Tipps und Tricks parat: den ultimativen Lernplan, ein paar Hilfestellungen gegen Blackouts, die Formel für eine erfolgreiche Lerngruppe und schließlich - die Grundregeln am Prüfungstag. Über Uni: Stresstypen und Orte zum Chillen Über Uni, der YouTube-Channel des Campus Magazins: für Studierende, für die, die’s noch werden wollen, und für die, die’s im Herzen noch sind. Jede Woche schauen wir uns an, was in der Uni-Welt geschieht, was Politik und Entscheider mit den Hochschulen vorhaben und was sich im Leben abseits des Hörsaals abspielt. Diesmal geht’s in der Prüfungszeit um die wichtige Frage: Bist du eher Typ „Verzweifler“ oder „Maschine“? Was sind deine Lieblings-Snacks in der Prüfungszeit? Wie gehst du mit Stress um? Und: Geniale Orte zum Abschalten – Über Uni gibt dazu ultimative Tipps zum Chillen, damit die Prüfungen nicht zu sehr s