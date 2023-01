Projekt an der Uni Würzburg: Mit Pepper für Prüfungen lernen

Pepper ist etwa 1,20 Meter groß, aus weißem Kunststoff, hat leuchtende Augen und ein leichtes Lächeln im Gesicht – und der Roboter hat die Funktion, Menschen im Alltag zu unterstützen. Roboter wie Pepper werden inzwischen in immer mehr Bereiche des Lebens integriert: In der Münchner Klinik Neuperlach gibt es beispielsweise einen Mopp-Roboter, der sauber machen und Witze erzählen kann und auch als Kellner scheinen Roboter sich gut zu schlagen. An der Uni Würzburg wird zu dem Thema geforscht – hier hat der Roboter Pepper mit Studierenden zu tun.

Roboter gibt Tutorials zu Studieninhalten

Seit sechs Semestern, also drei Jahren, gibt es das Projekt am Lehrstuhl für Medieninformatik von Professorin Birgit Lugrin. Aktuell nutzen zwischen 50 und 60 Studierende diese Angebot. Das ist etwa ein Drittel der Studierenden in diesem Fachgebiet. In mehreren Tutorials arbeitet Pepper die Inhalte der Vorlesungen für die Studierenden auf und macht sie fit für Klausuren. Vor der Brust trägt der Roboter ein Tablet, an dem die Studierenden die Lösungen auf die Fragen eingeben. Zwischen 20 und 40 Aufgaben müssen die Studierenden im Dialog mit Pepper lösen.

Schwierigkeitsgrad der Aufgaben wird angepasst

Die Aufgaben werden visuell auf dem Tablet dargestellt: Single-Choice, Multiple-Choice oder Lückentexte. Ist die Aufgabe richtig gelöst, gibt es Lob von Pepper, stimmt die Antwort nicht, gibt der Roboter eine Ermutigung. Mit Stimme oder Geste. Optional gibt eine Erklärung, die auf die falsche Antwort des Studierenden zugeschnitten ist. "Wenn viel falsch gemacht wird, werden die Lerninhalte einfacher. Man geht quasi ein Level runter. Wenn die Studenten sehr gut sind, werden die Aufgaben auch anspruchsvoller", erklärt Professorin Birgit Lugrin vom Lehrstuhl für Medieninformatik.

Erkenntnis: Studierende verbessern Lernergebnisse

Gestartet ist das Tutoring-Projekt im Wintersemester 2019/20. Entscheidend an der Entwicklung beteiligt war Melissa Donnermann, die zu dem Projekt ihre Dissertation schreibt. "Es gibt Forschung, die eben sagt, dass dieser soziale Aspekt beim Lernen einfach wichtig ist und einen Einfluss auf das Lernen hat. Also zum Beispiel eben die Beziehung Lehrer zu Schüler oder Tutor zu Student. Und bei einem reinen Online-Lernprogramm ist das natürlich nicht vorhanden", so Donnermann. Die Studierenden verbessern ihre Ergebnisse in den Klausuren zur Vorlesung durch Pepper signifikant, so die Wissenschaftlerin.

Sie haben durch die Tutorials aber noch einen weiteren Benefit. Denn die Sessions mit Pepper werden ihnen als Versuchspersonenstunden angerechnet. 25 davon müssen sie im Laufe ihres Studiums in verschiedenen Fachbereichen ableisten, so Professorin Birgit Lugrin. In diesem Studiengang werde viel empirisch geforscht, deshalb brauchen die Wissenschaftler ständig Testpersonen für Versuche.

Roboter für Allgemeinheit noch zu teuer

Bisher sind Tutorials mit Pepper in der breiten Anwendung noch Zukunftsmusik, räumt die Professorin ein. Denn der Roboter kostet aktuell 19.000 Euro und ist damit für Studierende viel zu teuer. Aber je mehr soziale Roboter im Einsatz sind, desto billiger werden sie. Momentan werde in der sozialen Robotik sehr viel geforscht, um immer mehr sinnvolle Anwendungen zu finden und die Roboter auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer immer besser zuzuschneiden.