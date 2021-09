Präsenz, Tests und Maske: So lief die erste Schulwoche in Bayern

Dienstag, 14. September, erster Schultag nach den Sommerferien: Für viele Schülerinnen und Schüler beginnt die Schule - mit einem Coronatest, zum Beispiel am Wilhelmsgymnasium in München. Bei manchen kitzelt das Stäbchen in der Nase nur, anderen, wie Luisa, schießen ein paar Tränen in die Augen. Trotzdem ist für sie klar: "Ich würde mich lieber testen lassen als Homeschooling zu machen." Ähnlich sieht das ihr Mitschüler Jimmy, auch wenn er einigen Respekt davor hat, wenn jetzt wieder Unterricht im Klassenzimmer ansteht: "Also, ich zumindest komme nicht mehr so richtig mit dem Lernstress zurecht."

Maßnahmen sollen Präsenzunterricht sichern

Doch unter dem Strich überwiegt bei ihm und den allermeisten die Freude über vollständigen Präsenzunterricht. Das soll so bleiben, so das erklärte Ziel der Staatsregierung. Auch mithilfe von Impfangeboten an Schulen, betont gleich zum Schulstart Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Gemeinsam mit Kultusminister Michael Piazolo (FW) hat er am ersten Schultag das Wilhelmsgymnasium besucht und für das Corona-Schutzkonzept geworben: "Schule findet im Präsenzunterricht statt. Mit Sicherheitsmaßnahmen: Das ist Testen, das ist die Maske. Und es werden überall flächendeckend die Impfungen begonnen, weil wir das Ziel eben haben, so viele Schüler wie möglich zum Impfen zu bringen."

Pflichten für den Schulbesuch sind also weiterhin: Hygieneregeln sowie das Lüften. Daneben sind Masken auch im Klassenraum bis mindestens Oktober ein Muss. Neu ist: Alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht müssen geimpft oder genesen sein, oder einen negativen Coronatest vorweisen. Regelmäßige Tests sollen vor einer Ansteckung im Klassenzimmer schützen. An den weiterführenden Schulen sind das drei Antigen-Schnelltests pro Woche. Grund- und Förderschulen setzen PCR-Pooltests ein, die sogenannten Lolli-Tests. Dieses Konzept soll durch Impfangebote an Schulen ergänzt werden, so Kultusminister Piazolo.

Das begrüßt auch Schulleiter Michael Hotz am Wilhelmsgymnasium. Seine Schule sei gut gerüstet für das kommende Jahr. Er hofft aber, dass sich mit den Impfungen die Lage für die Schüler verbessert: "Einfach um unseren Schülern größere Freiheiten zu gewähren. Es würde uns auch den Alltag an der Schule sehr erleichtern."

Kritik vom BLLV: "Lollitest von jetzt auf gleich"

Kritik am Schutzkonzept, speziell den Pooltests, kommt von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. "Wenn wir auf die Grundschulen und die Förderzentren schauen, dann haben wir mal wieder von jetzt auf gleich einen Lollitest einführen sollen. Das ist in der Realität nicht machbar innerhalb von vier Tagen", sagt BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. Auch am aus ihrer Sicht gravierendsten Problem für bayerische Schulen habe sich bislang kaum etwas getan: "Wenn wir zurückblicken auf die erste Schulwoche, dann starten wir mit einem Lehrer pro Klasse. In dem Grund und Mittelschulbereich vor allem wird uns aber dieses Kartenhaus immer mehr zusammenbrechen, weil der Lehrermangel zuschlägt."

Bei Schulleiter Michael Hotz vom Wilhelmsgymnasium dagegen ist – zumindest für seine Schule – auch nach einer Woche Unterricht weiter Zuversicht angesagt: "Maßnahmen wie Testen oder Maskentragen, die nimmt man inzwischen gelassen hin. Wenn man es vergleicht mit dem Ende des letzten Schuljahres, da hat man schon gemerkt, dass eigentlich alle – Schüler, Eltern, Lehrer – auf der letzten Rille daherkamen. Und jetzt merkt man richtig, jetzt ist so eine Art Aufbruchsstimmung."

Auch bei Schülersprecherin Antonia fällt der Eindruck von der ersten Woche positiv aus: "Eigentlich ganz gut, und ich glaube, es war auch sehr normal. Auch mit den Masken: Ich glaube, da hat sich jeder Schüler dran gewöhnt und ich glaube, es passt." Eine Woche Schule, die Hoffnung macht. Trotzdem: An der Sorge dieser Mutter dürfte sich bei den allermeisten noch nicht viel geändert haben: "Ich hoffe nur, dass wir nicht wieder in einem Hin und Her von Präsenz- und Distanzunterricht verbringen."