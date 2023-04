Post Covid bei Kindern: Forschung für Therapie

Etwa zehn Prozent derjenigen, die an Corona erkranken, entwickeln danach Long Covid oder Post Covid. Sie haben also anhaltende Symptome von Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten über Husten bis hin zu anderen Immunreaktionen. Eine besonders schwerwiegende Spätfolge ist das Chronische Fatigue Syndrom, das viele Patienten ans Bett oder den Rollstuhl fesselt. Nicht nur Erwachsene trifft diese unglaublich tiefe Erschöpfung, sondern ebenso Kinder.

Eine junge Patientin ist die zwölfjährige Elli aus dem niederbayerischen Kelheim. Ihre Mutter schildert ihren Zustand: "Im Moment ist es zuhause so, dass, wenn die Sonne scheint, wir die Rollos zumachen, weil das zu hell ist und blendet." Außerdem hat Ellis Konzentrationsfähigkeit nachgelassen: "Sie kann sich nichts merken. Sie kann sich an nichts erinnern. Und die Zeitfenster, in der wir als Familie etwas zusammen machen können, sind ganz klein."

Ehemalige Leistungssportlerin ist nicht mehr schulfähig

Elli war einmal Leistungssportlerin, hat geturnt, war Cheerleaderin. Seit ihrer Corona-Erkrankung im Februar letzten Jahres leidet sie an Post Covid, berichtet ihre Mutter weiter: "Schulfähig ist sie seit März letzten Jahres nicht mehr. Es war dann klar, dass sie die Strecke nicht mehr gehen kann. Treppe steigen fällt schwer. Das war ein unfassbares Problem für Sie. Mittlerweile hat sie die Diagnose ME/CFS bekommen."

ME/CFS steht für Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom. Es gilt als schwerste Form von Post Covid. Betroffene wie die zwölfjährige Elli leiden unter extremer Erschöpfung. Außerdem verschlechtern sich ihre Symptome nach nur geringer körperlicher Belastung.

Covid-19 ist die neue Erkrankung, die ME/CFS führen kann

Das Chronische Fatigue Syndrom werde durch Infektionskrankheiten ausgelöst, erklärt Professor Juliane Spiegler von der Kinderklinik des Uniklinikums Würzburg: "Der Klassiker ist zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus, das das Pfeiffersche Drüsenfieber verursacht. Aber auch eine Grippe, also eine Influenza-Erkrankung, kann solche Folgen haben. Covid ist halt die neue Erkrankung, die dazu führen kann. Deshalb gehen wir gerade davon aus, dass sich die Zahlen auch durch die hohe Durchseuchung gerade erhöhen."

Bei Erwachsenen gehen Wissenschaftler davon aus, dass Corona die Zahl der Patienten mit chronischer Fatigue mindestens verdoppelt hat. Bei Kindern weiß man es noch nicht genau. Einige Forschungsfragen sind hier noch offen. Deswegen hat die Würzburger Ärztin zusammen mit der Kinderklinik Rechts der Isar der Technischen Universität München ein Forschungsprojekt gestartet. In München werden 50 Kinder mit der Diagnose genau untersucht. In Würzburg soll für die Kinder ein Therapie- und Schulungskonzept entwickelt und ausprobiert werden. Dafür bekommen nicht nur die Kinder in Online-Kursen Methoden an die Hand. Auch Eltern, Geschwister und Lehrer sollen sensibilisiert werden, um mit der Krankheit umgehen zu können.

Ein besonders wichtiges Werkzeug sei etwa das sogenannte "Pacing", erklärt Kinderärztin Juliane Spiegler: "Pacing bedeutet, dass ich meine Energiereserven nie komplett ausschöpfe, sondern maximal 80 Prozent meiner Energiereserven nutze, bevor ich wieder Erholungspausen einlegen muss. Wenn ich vorher gewohnt bin, dass ich immer über meine Belastungsgrenze gehen kann, fällt einem das wahnsinnig schwer."

Außerdem werden Entspannungsübungen trainiert und es wird weiter über die Krankheit aufgeklärt. Das geschehe in kleinen Gruppen mit bis zu acht Kindern und Jugendlichen, erläutert Spiegler weiter: "Das kann man in der Gruppe von Gleichgesinnten, die alle oft ähnliche Biografien haben, gut erarbeiten und besser erarbeiten, als wenn im Einzelkontakt Arzt, Psychologe und Patient dasitzen und versuchen, das herauszuarbeiten. Diese Gruppendynamik hat wirkich einen Wahnsinnseinfluss auf den Erfolg von solchen Maßnahmen."

Pilotprojekt startet im April

Die Schulungen starten als Pilotprojekt in der kommenden Woche. Die Mutter der CFS-Patientin Elli findet das sinnvoll. So wusste sie nicht, dass es sinnvoll sein könnte, ein Kind mit einer Post-Covid-Erkrankung, nicht schon um 8 Uhr zu wecken, sondern zwei Stunden Zeit zum Aufwachen zu lasen, "damit es anlaufen kann".

Auch wegen des Austausches hat sie gemeinsam mit anderen Müttern eine Initiative gegründet: die "Nichtgenesen-Kids". Die Elterninitiative fordert insgesamt mehr Aufklärung, auch durch die Politik. Und mehr Forschung wie das Projekt der Universität Würzburg und der TU München, das mit Geldern des Freistaats gefördert wird. Die Forschenden hoffen nach dem Pilotprojekt auf Anschlussförderung. Denn die Warteliste an betroffenen Kindern ist lang.