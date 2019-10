Possoch klärt: Zeitumstellung - in der Nacht ist's wieder soweit

Eigentlich sollte noch in diesem Jahr im EU-Parlament endgültig abgesegnet werden, dass ab 2021 nicht mehr an der Uhr gedreht wird. Einem ersten Beschluss hatten die Parlamentarier in Brüssel Ende März mit großer Mehrheit zugestimmt. Jetzt liegt das Thema Zeitumstellung auf dem Tisch der EU-Verkehrsminister, die sich auf eine gemeinsame Position einigen sollen. Und genau da hapert es noch.

Zeitzonen-Flickenteppich in der Europäischen Union?

Sommerzeit oder Normalzeit? Es scheint, dass die meisten Mitgliedstaaten mehr Zeit benötigen. Prinzipiell kann jeder EU-Staat für sich entscheiden, ob künftig Sommer- oder Normalzeit bei ihm gelten wird. Das birgt aber die Gefahr eines Zeitzonen-Flickenteppichs in der EU. Das EU-Parlament schlug deshalb ein koordiniertes Vorgehen vor - auch im Interesse beispielsweise der Berufspendler, die täglich zwischen zwei europäischen Ländern wechseln. Die Hoffnung: Europa sollte auch nach dem Ende der Zeitumstellung in nicht mehr als drei Zeitzonen unterteilt sein.