Possoch klärt: Wie gefährlich sind SUVs wirklich?

Ein SUV kam in Berlin von der Fahrbahn ab, tötete dabei vier Menschen und riss mehrere Poller sowie einen Ampelmast um. Erst ein Bauzaun brachte den SUV zum Stehen. Das ist die Vorgeschichte der aktuellen Debatte.

Fakt ist: Mehr als jedes fünfte neu zugelassene Fahrzeug in Deutschland, ist ein SUV. Im August führten SUVs sogar die Liste von Neuzulassungen an - noch vor Autos aus der Kompaktklasse. SUVs fahren keineswegs nur Männer, sondern laut Umfragen eher Frauen und ältere Menschen, weil sie leichter einsteigen können und höher sitzen, also eine bessere Übersicht haben.