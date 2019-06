vor etwa einer Stunde

Possoch klärt: Tipps fürs Klima in der Küche

Klimaschutz fängt bei jedem selbst an. Das heißt nicht: nur vegan, nicht mehr fliegen und Zero Waste. Tatsächlich kann jeder in der Küche drei einfache Dinge fürs Klima tun, ohne wirklich was tun zu müssen - und dabei noch Geld sparen. Possoch klärt!