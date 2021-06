Wasserspaß im Garten: Wie man seinen Pool am besten reinigt

Desinfektion, Algenschutz und der richtige PH-Wert

Den meisten Menschen ist bekannt, dass zum Abtöten von Keimen und Bakterien Chlor eingesetzt wird. Wie viel Chlor-Tabs man einsetzen soll, hängt von der Größe des Beckens ab. Viele Schwimmbadverkäufer in Bayern empfehlen eine Desinfektion pro Woche. Wichtig ist, den Chlorwert regelmäßig zu prüfen. Die Konzentration sollte laut Bundesverband Schwimmen und Wellness bei 0,3 bis 1 mg/l liegen. Ist der Wert zu hoch, kann das Chlor zu Hautreizungen und Reizungen der Schleimhäute führen. Ist er zu niedrig, führt dies zu einer schnellen Verbreitung von Bakterien und Keimen.

Eine andere Methode zur Desinfektion ist der Einsatz von Aktivsauerstoff, das als Granulat ins Wasser kommt. Sollten sich im Pool Algen bilden, was besonders in der Nähe von Bäumen und Hecken passieren kann, hilft nur Chlor. Auf diese Weise bilden sich die grünen Verfärbungen zurück. Um die Algenbildung gar nicht erst zuzulassen, bieten die meisten Händler chemische Algenschutzmittel, die man bei der Erstbefüllung verwendet. Chlor und Algenschutzmittel bekommt man jeweils für ca. 15 Euro im Baumarkt.

Ein wichtiger Punkt: Die Wasserwerte müssen stimmen. Der PH-Wert, der bestimmt wie säure- bzw. alkalisch das Wasser ist, sollte im Pool laut Bundesverband zwischen 6,8 und 7,4 liegen.

Boden- und Folienreinigung

Wer den Boden im Wasser von Sand oder anderem Schmutz säubern will, kann Handstaubsauger verwenden, die oft mit einer ausfahrbaren Teleskopstange ausgestattet sind. Wer mehr Geld zur Verfügung hat, kann sich einen Wasserroboter besorgen, die ähnlich wie Staubsaugerroboter programmiert werden können. Kostenpunkt von Wassersaugern: ab etwa 900 Euro.

Sollten sich nach dem Abbauen Kalk an der Folienauskleidung angesammelt haben, empfiehlt sich der Einsatz eines säurehaltigen Reinigers. Ansonsten gilt: Folie von allen Seiten abschrubben und trocken, bevor sie gelagert wird. Sonst bildet sich Schimmel.

Nach Angaben des Bundesverbands Schwimmbad und Wellness stehen in Deutschland seit 2020 rund 1,4 Millionen Aufstellbecken mit einer Wassertiefe unter einem Meter und 600.000 Außenpools, die in die Erde eingelassen werden. Zusammen mit größeren Aufstellbecken und Hallenbäder sind das rund 2,2 Millionen privat genutzte Schwimmbäder in Deutschland.