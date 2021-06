Pollenflug: Wie man gut durch die Heuschnupfen-Zeit kommt

Am Wochenende gibt es endlich wieder einmal sommerliches Wetter in Bayern. Vor allem der Sonntag wird überwiegend sonnig und das Wetter lädt zu einem Ausflug an den Badesee oder zum Grillen ein. Aber nicht nur die Temperaturen und der Sonnenschein nehmen zu, auch der Pollenflug steigt an, warnt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Vor allem Gräserpollen fliegen am Wochenende

Heuschnupfen-Geplagte können in den kommenden Tagen ganz schön leiden, denn bei den Gräserpollen ist mit einer hohen Belastung zu rechnen, so der DWD-Sprecher. Auch die Roggenpollen fliegen nach Angaben des Landesamts für Gesundheit (LGL) schon vereinzelt - und das werde in den nächsten Wochen noch weiter zunehmen. Allergiker sollten sich vorab deshalb immer informieren, wie die Pollenbelastung für "ihre" Pollen gerade ist. Das LGL hat eine Seite eingerichtet, die den aktuellen Pollenflug in 3-Stunden-Intervallen für ganz Bayern zeigt.

Auch der Pollenflugkalender des Deutschen Wetterdienstes bietet alle wichtigen Infos für Allergiker. Danach sollten Sie sich nach Möglichkeit richten - auch wenn eine Münchner Studie zeigt, dass die jahreszeitliche Pollenvorhersage nur einen Teil der aktiven Pollen offenbart.

Allergenkalender gibt groben Überblick, wann was fliegt

Ein Allergenkalender kann einen ersten Überblick verschaffen, wann welche Allergene eine Rolle spielen. So eröffnen zum Beispiel Erle und Hasel immer die Heuschnupfen-Saison. Wann das genau ist, hängt aber auch stark vom Wettergeschehen ab und in welcher Region man lebt.