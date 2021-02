Pollen in Bayern - Vom Winde weit verweht

Pollen sind Leichtgewichte und können über mehrere hundert Kilometer fliegen. Sogar bis zum Nordpol können sie geweht werden, wie Wissenschaftler zeigten. Das ist auch schon an bayerischen Messstationen aufgefallen: Dort sind Pollen von Pflanzen aufgefangen worden, bevor die Blüh-Saison vor Ort überhaupt gestartet war. "Das Phänomen ist bekannt, aber bisher hatte noch niemand systematisch untersucht, wie häufig dies vorkommt", sagt Annette Menzel, Professorin für Ökoklimatologie an der TUM. Das hat Menzel und ein Forscherteam nun erledigt.

Pollenflug in Bayern ausgewertet

Die Wissenschaftler werteten die Daten von sechs bayerischen Pollen-Messstationen (Münnerstadt, Bamberg, Erlangen, Zusmarshausen, München, Oberjoch) über 30 Jahre und für sieben Pollenarten aus. Die Pollenarten sind als starke Allergene bekannt: Hasel, Erle, Birke, Esche, Kiefer, Süßgräser und Ambrosia. Von 2005 bis 2015 zeigte sich an drei Stationen, das verwehte Pollen im Schnitt schon 17 Tage vor der Pflanzen-Blüte vor Ort anwesend waren. 63 Prozent dieser Pollen waren nicht-lokal. Ausgenommen wurden bei der Auswertung die Arten Artemisia und Süßgräser sowie die alpine Station Oberjoch.

München und Erlangen - 63 Prozent der Pollen zu Saisonstart nicht-lokal

Insgesamt kommen die Forscher zu folgenden Ergebnissen: 75 Prozent der Pollen zum Start der Pollensaison an der alpinen Station Oberjoch stammten nicht aus Bayern. In München und Erlangen waren es 63 Prozent. Bei beiden Stationen zeigte sich dieser Effekt sogar in der Haupt-Pollensaison, das heißt, zu den lokal blühenden Pflanzen kamen noch herangewehte Pollen hinzu. Das erschwert die Pollen-Vorhersage, die auf jahreszeitlichen Informationen beruht.

Die Forscher halten weitere Studien zur Messung von Pollen-Transport für nötig, denn dadurch gibt es mehr Pollen, die auch nachts fliegen könnten und von fremdartigen Pollen auswärtiger Pflanzen stammen können. All das hat Einfluss auf lokale Pollenvorkommen - und das Leid von Pollen-Allergikern. Die Studie zum Pollen-Transport in Bayern wurde am 25. Februar 2021 im Fachmagazin Frontiers in Allergy veröffentlicht.