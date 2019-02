Polarwirbel sorgt für eisige Kälte in Nordamerika

Der Polarwirbel ist aus seiner Bahn geraten. Er ist verantwortlich für die eisige Kälte in Nordamerika und Kanada. Normalerweise kreist der arktische Polarwirbel in den Wintermonaten eng um den Nordpol, nun ist er ausgebrochen und bringt eine extreme Kältewelle in die angrenzenden Regionen der Arktis. Heftige Winde und gefühlte Temperaturen bis fast minus 50 Grad, legen das öffentliche Leben lahm und forderten bereits einige Todesopfer.

Kalte Polarluft aus dem Norden

Der Polarwirbel entsteht regelmäßig über dem Nordpol. Im Winter, wenn keine Sonneneinstrahlung durch die arktische Dauernacht durchdringt, sinken die Temperaturen extrem nach unten. Diese angesammelte Kaltluft erwärmt sich nicht mehr und es entstehen eisige Winde. Normalerweise kreisen diese Luftströme über der Arktis und werden von einem weiteren Band von Höhenwinden, dem sogenannten Jetstream, aufgehalten. Ist dieser Jetstream jedoch nicht stark genug, um die kalte Luft einzugrenzen, gerät der Polarwirbel mit seinen kalten Luftströmen aus der Bahn und breitet sich immer mehr nach Süden aus.

Jetstream kann Polarluft nicht mehr aufhalten

Der Jetstream trennt die kalte Luft vom Nordpol von der wärmen Luft im Süden. Nun hat er seine Kraft verloren und kann die Polarluft nicht mehr aufhalten. Klimaforscher betonen, dass die Folgen der Erderwärmung dafür verantwortlich seien. Werden die Temperaturunterschiede zwischen Arktis und Äquator zunehmend geringer, beginnt die Luftströmung zu schwächeln.

Kälteeinbruch und Klimawandel

Steigende Temperaturen und schmelzende Eisflächen am Nordpolarmeer sind eindeutige Anzeichen für eine Veränderung des Klimas auf unserer Erde. Bittere Kälte und extreme Hitze bestimmen zunehmend unser Wetter. Studien belegen einen deutlichen Zusammenhang zwischen diesen Wetterextremen und einer globaler Erwärmung.

Die schrumpfende Meereisdecke ist eine Folge der globalen Erwärmung und unserem Treibhausgasausstoß. Die Tatsache, dass der Polarwirbel häufiger und länger instabil wird, ist daher wahrscheinlich auch eine Folge der globalen Erwärmung. Prof. Stefan Rahmstorf, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)

Wetterextreme nehmen zu

Die derzeitige Kältewelle in Nordamerika aufgrund des Polarwirbels ist noch ungewöhnlich. Nach einer Datenauswertung des Potsdamer Institut für Klimafolgeforschung häuften sich die Extreme jedoch in den vergangenen Jahrzehnten. Eine ähnliche Kältewelle gab es bereits im Jahr 2014 mit Temperaturen bis zu minus 50 Grad. Sie traf ebenfalls weite Teile Nordamerikas. Europa bleibt bislang noch verschont, denn auf ihren Weg trifft die kalte Polarluft auf den warmen Golfstrom.