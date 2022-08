Pockenviren: Würzburger Forschungsteam sucht neue Wirkstoffe

Pockenviren stellen eine ernstzunehmende Bedrohung für die Menschheit dar, wie der aktuelle Ausbruch der Affenpocken zeigt: Ein Forschungsteam der Uni Würzburg arbeitet nun an der Entwicklung neuer Medikamente. Das teilt die Universität Würzburg am Montag (01.08.2022) mit. Spätestens seit die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 23. Juli den Affenpocken-Ausbruch in mehr als 50 Ländern zu einer "Notlage von internationaler Tragweite" erklärt hat, sollte klar sein: Viren können jederzeit Artengrenzen überspringen und beim Menschen neuartige Krankheiten, so genannte Zoonosen, verursachen, heißt es in der Mitteilung. Im Extremfall können sie sogar eine erneute Pandemie auslösen. In diesem Zusammenhang nimmt jetzt an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) ein neues Forschungsprojekt die Arbeit auf und befasst sich genau mit diesem Thema. "A structure-based approach to combat zoonotic poxviruses" lautet der englische Titel. Finanziert wird das Projekt von der Volkswagen-Stiftung mit rund 700.000 Euro. Verantwortlich dafür sind Professor Utz Fischer, Inhaber des Lehrstuhls für Biochemie an der JMU, und sein Mitarbeiter Dr. Clemens Grimm. Mit im Boot ist außerdem die Intana Bioscience GmbH, ein Biotech-Unternehmen aus der Nähe von München mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer Wirkstoffe.

Pockenviren tragen ein hohes Gefährdungspotenzial

Pockenviren stehen in diesem Projekt im Mittelpunkt. "Wir wissen, dass Tiere viele Arten von Viren in ihrem Organismus tragen, die für den Menschen zur Gefahr werden können", so Utz Fischer. Leider lasse sich nicht vorhersagen, welche von ihnen als nächstes zum Sprung über die Artengrenze ansetzt. Klar sei jedoch, dass einige Viren ein höheres Potenzial besitzen als andere und deshalb für die Menschheit bedrohlicher sind – Pockenviren rangieren in dieser Liste ganz oben. Ziel des Projekts sei deshalb, neue Ansätze für neuartige Medikamente gegen die Pockenerreger zu entwickeln. Die Wissenschaftler suchen dafür nach Substanzen, die in den Prozess der viralen Transkription eingreifen und so die Viren daran hindern, sich zu vermehren.

Ansatz könnte vielleicht auch bei Schweinepest greifen

Fischer und sein Team können dabei auf Erkenntnisse zurückgreifen, die sie im vergangenen Herbst der Öffentlichkeit vorgestellt haben. "Uns ist es gelungen, die Genexpressionsmaschinerie des Pockenvirus auf atomarer Ebene zu visualisieren", erklärt der Biochemiker. Wie im Film lässt sich jetzt beobachten, wie die molekularen Maschinen vorgehen, wenn das Virus sich vermehrt. Die Aufnahmen zeigen detailliert die Arbeitsweise der beteiligten Akteure während der frühen Phase der Transkription. Nun geht es um die Suche nach Wirkstoffen, die diese molekularen Maschinen lahmlegen können. Ein Ansatz, der auch bei der Schweinepest greifen kann: "Da der Transkriptionsapparat der Pockenviren dem der Asfarviridae-Arten sehr ähnlich ist, wird unsere Forschung auch für die wirtschaftlich hochbedrohliche Schweinepest-Erkrankung von Bedeutung sein", glaubt Fischer.