Plötzlicher Kindstod: Verhindert Enzym Weckmechanismus?

Jährlich sterben in Deutschland rund 150 Babys - plötzlich, ohne jeden medizinisch erkennbaren Grund. In den 1990-er-Jahren waren es noch weit über 1.000 Säuglinge, die am sogenannten Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), dem plötzlichen Kindstod gestorben sind.

Die so stark gesunkene Zahl der Plötzlichen Kindstode ist laut "Gemeinsamer Elterninitiative Plötzlicher Säuglingstod Deutschland" in den vergangenen Jahrzehnten unter anderem unterschiedlichen Präventionsmaßnahmen zu verdanken, wie etwa Säuglinge nicht in Bauchlage schlafen zu lassen.

Plötzlicher Kindstod: Enzym-Mangel könnte Ursache sein

Nun haben Forschende einen neuen Ansatz, um der Ursache für den Plötzlichen Kindstod näherzukommen. Denn was man schon länger vermutet: Der sogenannte Weckmechanismus im Gehirn könnte eine entscheidende Rolle spielen. Wenn alles glatt läuft, bewirkt er, dass ein Baby sofort aufschreckt, wenn es aufhört zu atmen.

Aber wenn ein ganz bestimmtes Enzym fehlt, das wichtig ist für die Kommunikation der Nervenzellen im Gehirn, dann wacht das Baby eben nicht auf. Das entscheidende Enzym heißt Butyrylcholinesterase (BChE). Es ist wichtig für die Kommunikation im Gehirn.

Therapie gegen Plötzlichen Kindstod?

Zu wenig BChE kann den Erregungsweg zwischen Atmung und Schlaf beeinflussen. Forscher haben Blutproben von mehr als 60 verstorbenen Säuglingen untersucht. Diese waren bei ihrem Tod zwischen einer Woche und zwei Jahren alt. Ihre Blutproben wurden dann mit Proben gesunder Babys verglichen. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität des Enzyms BChE bei Babys, die an Plötzlichem Kindstod starben, deutlich niedriger war.

Es wäre also denkbar, Babys mit einem Risiko für den Plötzlichen Kindstod in Zukunft nicht nur frühzeitig zu erkennen, sondern möglicherweise auch gleich zu therapieren.

"Die Aussicht darauf, den Plötzlichen Kindstod durch eine Enzym-Gabe nach vorherigem Screening zu verhindern, ist für einen Pädiater, der überwiegend Präventionsmediziner ist, natürlich hervorragend", sagt Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.

Das Forscherteam will nun einen Screening-Test entwickeln, um Risiko-Babys zu finden, die an dem angeborenen Enzymmangel leiden. Die Studie ist im Fachmagazin "The Lancet eBioMedicine" erschienen. Sollte tatsächlich ein Defekt im Hirnstoffwechsel dafür verantwortlich sein, wäre das nicht nur ein medizinischer Durchbruch. Das Leid vieler Eltern könnte verhindert werden.

Die meisten Fälle von Plötzlichem Kindstod treten im Alter zwischen zwei und sechs Monaten auf. Später nimmt das Risiko stetig ab und sinkt bis zum zweiten Geburtstag auf null. Jungen sind etwas stärker gefährdet als Mädchen.