In einem Forschungsvorhaben des Umweltbundesamtes wurde ermittelt, wie viele der jungen Basstölpel sich in Müll verstricken und strangulieren, den die Elterntiere in die Nester gebracht haben: "Dadurch starben während der Brutsaisons 2014 und 2015 zwei- bis fünfmal so viele Jungvögel wie normalerweise", so Stefanie Werner vom Umweltbundesamt. Ballstaedt geht davon aus, dass sich der Bruterfolg der Basstölpel in den vergangenen beiden Jahren um je gut fünf Prozent vermindert hat.