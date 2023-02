Plastikmüll aus Deutschland verschmutzt Arktis

Jede Sekunde landen 700.000 Kilo Plastik in den Weltmeeren – sogar in der Arktis, die als eines der letzten unberührten Gebiete dieses Planeten galt. Sie ist es schon lange nicht mehr. Im Gegenteil: Die Strände der Arktis sind eine Art "Endlager" für Plastikmüll geworden. Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) aus Bremerhaven haben ihn nun untersucht, um herauszufinden, woher er stammt. Die Ergebnisse der Studie, die im Fachmagazin "Frontiers in Marine Science" veröffentlicht wurde, sind alarmierend.

Touristen sammelten über Jahre Müll

Demnach stammt ein Drittel des eindeutig identifizierbaren Plastikabfalls aus Europa. Die Studienleiterin Melanie Bergmann wundert das nicht wirklich. Schließlich würden derzeit in der EU jedes Jahr 26 Millionen Tonnen Plastikabfall produziert. Und auch wenn ein großer Teil davon verbrannt wird: Immerhin elf Prozent davon landeten dann doch im Wasser.

Für die Erhebung hatten Touristen bei Landgängen an 14 abgelegenen arktischen Stränden Abfall gesammelt. Von 2016 bis 2021 kamen demnach 23.000 Teile zusammen, die 1,62 Tonnen wogen. 80 Prozent davon waren Plastikmüll, der Rest beispielsweise Metall oder andere Materialien. Der allermeiste Müll ließ sich der Fischerei zuordnen, es handelte sich etwa um Reste von Fischernetzen oder Teile von Plastikbehältern für gefangenen Fisch. Allerdings ließen die Teile kaum Rückschlüsse auf die regionale Herkunft zu. "Aufgrund der Kälte zersetzt sich Plastik in polaren Gebieten wahrscheinlich noch schneller in kleinere Fragmente", so die AWI-Wissenschaftlerin Bergmann.

Acht Prozent stammt aus Deutschland

Doch bei etwa einem Prozent des Mülls konnte man noch Aufschriften oder Einprägungen erkennen - mehrheitlich aus Anrainerstaaten der Arktis wie Russland (32 Prozent) und Norwegen (16 Prozent). Aber selbst aus fernen Ländern wie Brasilien, China und den USA wurden Müllstücke nachgewiesen.