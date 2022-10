Experten warnen vor Pilz-Apps zur Bestimmung

Nach dem vielen Regen zieht es viele Menschen zur Pilzsuche in den Wald. Das Pilzesammeln sei wieder modern, sagte Christoph Hahn, Präsident der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft (BMG). Demnach sind die Pilzberatungen der BMG zurzeit gut besucht. Neu im Trend seien auch Pilz-Apps, die damit werben, Pilze anhand eines Fotos bestimmen zu können. "Das ist eine neue Gefahr, die hinzukommt", sagt Hahn. Man könne einem Pilz schließlich nicht allein an Form oder Farbe ansehen, ob dieser giftig ist.

Gefahr für unerfahrene Pilzsammler

Vor der Nutzung solcher Apps warnte auch Florian Eyer, Chefarzt der klinischen Toxikologie am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Viele Giftpilze sähen gewöhnlichen Speisepilzen zum Verwechseln ähnlich. So werde etwa der weiße Knollenblätterpilz gelegentlich für einen Champignon gehalten, und den orangefuchsigen Rauhkopf identifiziere manch unerfahrener Pilzsammler als Pfifferling.

Schon ein falscher Pilz kann tödlich sein

Dabei könne schon ein falscher Pilz potenziell tödlich sein, sagte Eyer. Vorsorglich solle man daher nur Pilze sammeln, die man auch selber klar identifizieren könne. Wer den Verdacht auf eine Pilzvergiftung habe, solle umgehend den Giftnotruf wählen.

Im laufenden Jahr gingen bei dem Giftnotruf in München bisher rund 259 Anrufe aus Bayern und darüber hinaus zu möglichen Pilzvergiftungen ein. Bei den allermeisten lagen allerdings keine oder nur leichte Vergiftungszeichen vor. Schlimmer erwischte es kürzlich ein Ehepaar aus Schwaben: Sie hatten Knollenblätterpilze gegessen und kamen mit schweren Vergiftungen ins Krankenhaus.

Pilze sollten frisch sein und gut erhitzt werden

Generell sollte für Pilzsammler gelten: Gegessen wird nur, was sicher und eindeutig bestimmt ist. Außerdem müssen Pilze frisch sein, denn immer wieder gibt es "unechte Pilzvergiftungen": wenn Sammler zu alte, verschimmelte Exemplare in die Pfanne schnippeln. Und: Gut durcherhitzen ist laut Experten wichtig.

Nicht zu vergessen: Bis heute sind einzelne Pilzarten vor allem in Bayern als Folge der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 radioaktiv belastet. Nach einem vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) veröffentlichten Pilzbericht trifft dies vor allem auf einzelne Wildpilzarten im Bayerischen Wald, am Alpenrand und im Donaumoos südwestlich von Ingolstadt zu. Das Strahlenschutzamt rät, in den betroffenen Gebieten selbst gesammelte Pilze nur in Maßen zu verzehren, um eine unnötige Strahlenbelastung zu vermeiden.

