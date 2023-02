Artikel mit Audio-Inhalten

> Wissen > Antibabypille: Wie ein Bayreuther Forscher Spermien lahmlegt

Antibabypille: Wie ein Bayreuther Forscher Spermien lahmlegt

Sie soll Spermien vorübergehend unfruchtbar machen: Ein Wissenschaftler der Uni Bayreuth forscht mit Kollegen an der Antibabypille für den Mann - seit vergangenem Jahr auch mit Startup in New York. Wie laufen die Forschungen?