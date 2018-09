Je weniger Reibung, desto schneller kann sich ein Fahrzeug fortbewegen. So ein Luftkissen ist da ganz schön praktisch. Denn damit ist die Reibung besonders klein. Philip zeigt uns, wie man so ein Luftkissenboot ganz einfach selbst bauen kann. Leider ist so ein Boot aber nicht so energieeffizient, wie er sich das vorgestellt hat.