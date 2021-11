Pflegedirektorin: Impfpflicht für vierte Corona-Welle zu spät

Die Lage in Deutschlands Kliniken ist äußerst angespannt. Das bestätigte im BR24live auch Kerstin Wittmann, Pflegedirektorin im Klinikum St. Marien Amberg. Ihre Mitarbeiter am Klinikum seien maximal belastet. Die vorangegangenen drei Corona-Wellen haben Kräfte gekostet. Dabei stünde der Höhepunkt an Patientenaufkommen erst in drei bis vier Wochen an. Auch deshalb würden die bisherigen Beschlüsse in Bayern für eine Entspannung der Situation nicht ausreichen, so die Pflegedirektorin. Nur ein harter Lockdown könne aus ihrer Sicht jetzt noch helfen.

Auch eine allgemeine Impfpflicht käme laut Wittmann für die vierte Corona-Welle zu spät. Sie könnte nur gegen eine mögliche fünfte Welle hilfreich werden. Dennoch sei es nun am wichtigsten, Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenheime, allgemeine Pflegedienste und Schulen mit einem vollständigen Impfschutz zu versehen. Auch wegen der nach wie vor nicht ausreichenden Impfbereitschaft hält die Pflegedirektorin eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen für unumgänglich.

"Wir brauchen kein Klatschen. Wenn sich irgendjemand wertschätzend der Pflege gegenüber verhalten möchte, dann soll er sich impfen lassen." Kerstin Wittmann, Klinikum St. Marien Amberg

Politik hat mehrmals zu spät reagiert

Für Armin Nassehi, stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Ethikrates, habe die Politik in der Pandemiebekämpfung bisher zu oft zu spät gehandelt. Bereits im Sommer 2020 habe die Regierung die Möglichkeit einer drohenden Winter-Welle ignoriert. Das Ergebnis sei ein halbherziger Lockdown gewesen, der seine Wirkung verfehlt habe. Auch in diesem Jahr habe sich dieses Phänomen wiederholt.

Denn der Bayerische Ethikrat hatte bereits vor fünf Monaten vor einer neuen Corona-Welle im Herbst und Winter gewarnt und eine rechtzeitige Vorbereitung der Auffrischungsimpfung empfohlen. Dass auf die Warnung nicht eingegangen wurde, bestätige laut Nassehi das Bild, dass die Politik in der Pandemie zwar oft richtige Maßnahmen umsetze, aber diese dann fast alle immer zu spät. Ein Lockdown, der jetzt womöglich anstehe, hätte so nicht kommen müssen.

"Das ist ein merkwürdiges Bild unserer Gesellschaft, die offensichtlich kaum in der Lage ist, über den zeitlichen Tellerrand von zwei, drei oder vier Wochen hinauszugucken." Armin Nassehi, stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Ethikrates

Bayerischer Ethikrat: Allgemeine Impfpflicht wäre "ultima ratio"

Auch für Nassehi ist sicher: Eine Impfpflicht könne erst bei der Bekämpfung weiterer, zukünftiger Corona-Wellen ab dem Frühjahr 2022 helfen. Zudem müsse es beim Ausgestalten einer Impfpflicht ein zwei Stufen geben.

Dabei spricht sich der bayerische Ethikrat zuerst für eine berufsspezifische Impfpflicht aus. "Das heißt, nicht nur das Pflegepersonal, daran denkt man ja immer als allererstes. (…) Wir haben gesagt, Berufe mit Klientenkontakt. Das reicht ja bis in den Bildungsbereich hinein, das reicht bis in die Polizei hinein, das reicht bis in den Einzelhandel hinein", so Nassehi. Wenn das allerdings nicht ausreichen sollte, müsse man im nächsten Schritt über eine allgemeine Impfpflicht diskutieren.

Natürlich gebe es einen Streit über die Frage der Impfpflicht. Doch für Armin Nassehi ist der Teil der Gesellschaft, der sich gegen die Impfung wehrt, bei weitem geringer als der der Impfbefürworter. "Ich sehe keinen einzigen ethischen, moralischen Grund, sich nicht impfen zu lassen und ich sehe auch keinen medizinischen", so der stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Ethikrats. Die Angst vor einer möglichen Polarisierung der Gesellschaft dürfe folglich bei der Diskussion über eine Impfpflicht nicht zu groß werden.

Impfpflicht bedeutet nicht Impfzwang

Armin Nassehi betont auch, dass eine Impfpflicht nicht mit einer Zwangsmaßnahme verwechselt werden dürfe. Eine Pflicht, die bei Verweigerung mit Strafen belegt wäre, könne jedoch den normativen Druck in der Gesellschaft erhöhen. Es käme hierbei auf eine Kombination von durch eine im Rechtssystem verankerte Impfpflicht und einen erleichterten Zugang zur Impfung an.

Dadurch könne ein Sog entstehen, in dem sich mehr Menschen impfen ließen, glaubt Nassehi. Dass dabei trotzdem keine Quote von 100 Prozent erreicht werden könne, sei wiederum auch zu erwarten. Das sei bei anderen strafbewährten Vergehen auch nicht der Fall.

Verfassung verbietet Impfpflicht nicht

Lange Zeit hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Verweis auf die deutsche Verfassung eine allgemeine Impfpflicht ausgeschlossen. Für den Medizinrechtler Prof. Dr. Josef Franz Lindner von der Universität Augsburg habe sich Spahn dabei allerdings in eine unnötige Sackgasse manövriert. Denn die Verfassung verbiete eine Impflicht nicht, wenn sie gut begründet ist, so Lindner.

Sicherlich sei sie ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Dies ließe sich aber wie folgt rechtfertigen: wenn das Leben von Personen nicht mehr geschützt werden könne, die aufgrund anderer schwerer Erkrankungen oder Unfälle ein Intensivbett brauchen, es aber nicht mehr bekommen können.

Trotzdem glaubt Lindner, dass eine allgemeine Impfpflicht verfassungsrechtlich schwieriger umzusetzen sei als eine berufsgruppenspezifische Impfpflicht. Für die Umsetzung seien nämlich empirische Nachweise nötig.

Dabei spiele beispielsweise der Faktor, aus welchen Altersgruppen Personen auf der Intensivstation liegen, eine entscheidende Rolle. "Und wenn sich dann herausstellt, dass sich die typisieren lassen. Also dass man beispielsweise sagt: Typischerweise ist der ungeimpfte Intensivpatient mit Covid Ü60. Dann wird man auf jeden Fall auf verfassungsrechtlich sicherer Art und Weise sagen können, wir machen eine Impfpflicht für Ü60", so der Medizinrechtler.

Verschiedene Durchsetzungsmittel für Impfpflicht möglich

Laut dem ARD-DeutschlandTrend im November 2021 wären 57 Prozent der Bevölkerung für eine allgemeine Impfpflicht für alle Personen ab 18 Jahren. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen würden sogar 74 Prozent der Bevölkerung aktuell unterstützen.

Sollte der Gesetzgeber die Impfpflicht einführen, kommen verschiedene Durchsetzungsmittel in Betracht. Zum einen gebe es die Möglichkeit, Verstöße mit einem Bußgeld zu bestrafen, so Josef Franz Lindner. Sollte das noch nicht helfen, könne ein Zwangsgeld ins Spiel kommen. Eine Zwangsimpfung, bei der es zu polizeilichem Zwang käme, schließt der Medizinrechtler aus.

Das BR24live Update "Kommt die Impfpflicht in Deutschland?" zum Anschauen: