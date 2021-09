Pflanzenschutz: Wann werden welche Pestizide gespritzt?

In Deutschland waren 2020 mehr als 900 Pflanzenschutzmittel mit 288 verschiedenen Wirkstoffen zugelassen. Das sind zum Teil sehr unterschiedliche Substanzen, was Einsatzgebiet, Wirkweise und Umweltverhalten angeht.

Wann und wie oft setzen Landwirte überhaupt Pflanzenschutzmittel ein? Ein Ackerbauer aus Oberbayern hat das dem BR24 #Faktenfuchs erläutert.

Gelangen durch Starkregen mehr Pestizide in Gewässer? Den #Faktenfuchs-Artikel lesen Sie hier.

Bodenherbizide im Herbst und Frühjahr

Im Herbst (Ende August bis Anfang Oktober) werden sogenannte Bodenherbizide gespritzt, drei bis fünf Tage, nachdem Raps oder Getreide gesät wurde, auf den nackten Boden, damit kein Unkraut wächst.

Auch Zuckerrüben, die Mitte März bis Mitte April gesät werden, werden dreimal bis viermal mit Bodenherbiziden behandelt, frühestens 14 Tage nach der Aussaat und dann je nach Bedarf alle 10 bis 14 Tage bis zum sogenannten Reihenschluss. Andere Reihenkulturen wie Mais und Soja werden ebenfalls im Frühjahr mit Bodenherbiziden gespritzt.

Das Totalherbizid Glyphosat, das alles tötet, was grün ist, wird vor allem im Frühjahr gespritzt, Anfang März bis April. Auf Flächen, die im Winter mit Zwischenfrüchten begrünt waren, um den Acker von nicht abgefrorenen Zwischenfrüchten und seit dem Herbst aufgewachsenen Altunkräutern zu befreien. Also quasi um den Acker sauber zu machen.

Nicht so häufig ist die Behandlung mit Glyphosat von schwer bekämpfbaren Wurzelunkräutern, wie zum Beispiel der Quecke, nach der Getreideernte auf der Stoppelfläche.

Fungizide gegen Pilzbefall

Fungizide, also Pflanzenschutzmittel gegen Pilzbefall, werden meist direkt auf die Nutzpflanzen gespritzt, je nach Witterung von April bis Juni: auf Getreide, Zuckerrüben und Kartoffeln. Winterweizen zum Beispiel wird ein- bis zweimal, je nach Krankheitsbefall, mit Fungiziden gespritzt. Zuckerrüben werden je nach Standort und Krankheitsdruck während der Vegetation zwei- bis fünfmal gegen die Cercospora-Blattfleckenkrankheit gespritzt.

Auch das Beizen von Saatgut mit verschiedenen Fungiziden gegen sogenannte Auflaufkrankheiten ist erlaubt.

Heuer mussten durch die vielen Regenfälle mehr Fungizide als gewöhnlich eingesetzt werden, um einen starken Befall mit Pilzkrankheiten zu verhindern. Zum Beispiel bei Kartoffeln war es ein Jahr mit einem sehr hohem Befall mit Kraut- und Knollenfäule.

Insektizide gegen Läuse und Co.

Auch vor tierischen Schädlingen werden Nutzpflanzen geschützt, mit Insektiziden. Wintergerste wird oft bereits im Herbst nach der Aussaat, je nach Schadschwelle, gegen Läuse gespritzt, im Frühsommer dann gegen das Getreidehähnchen und im Juni bei Bedarf wieder gegen Läuse.

Zuckerrüben werden im Durchschnitt dreimal mit einem Insektizid gespritzt: gegen den Erdfloh, gegen Läuse und Zikaden.

Wird in Zukunft noch mehr gespritzt?

Experten prognostizieren: Durch die Klimaveränderung und den globalen Warenverkehr wird man in Zukunft voraussichtlich mit mehr und auch neuen Schädlingen rechnen müssen, gegen die Pestizide benötigt werden.

So haben sich inzwischen Schädlinge und Krankheiten, wie z. B. der Maiszünsler, der Maiswurzelbohrer oder Cercospora in den Zuckerrüben ausgebreitet, die früher nicht oder nicht in dem Umfang auftraten und daher auch keine Behandlungen erforderten.

Auch Biobauern spritzen

Auch Biobauern spritzen Pflanzenschutzmittel und Pflanzenstärkungsmittel. Keine synthetisch hergestellten, sondern natürliche Substanzen oder auch Organismen, die von den jeweiligen Öko-Anbauverbänden akzeptiert sind. Sie setzten unter anderem Kupfer und zum Teil Schwefel gegen Pilzbefall ein und zum Beispiel gegen den Kartoffelkäfer Extrakte aus dem Neem-Baum.

Außerdem gibt es im konventionellen Ackerbau auch noch Pflanzenschutzmittel gegen Schnecken (Molluskizide), gegen Mäuse (Rodentizide) und sogenannte Repellents, mit denen Saatgut gegen Vogelfraß gebeizt wird. Getreide wird außerdem noch regelmäßig mit sogenannten Halmverkürzern oder Wachstumsregulatoren gespritzt, damit es standfester und nicht zu hoch wird.