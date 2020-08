Perseiden-Sternschnuppen stürmen den Sternenhimmel

Wohin muss ich gucken?

Der Radiant der Perseiden, also der Punkt, von dem die Sternschnuppen auszustrahlen scheinen, liegt im Sternbild Perseus, das bei uns am späten Abend im Nordosten aufgeht. Doch die Perseiden-Sternschnuppen flitzen so weit über den Himmel und treten manchmal auch erst weit vom Radianten entfernt in die Atmosphäre ein. Sie müssen also nicht genau nach Nordosten gucken, um viele zu sehen. Meine Empfehlung: Suchen Sie sich einen Platz, an dem Sie weite Teile des Himmels sehen können, und legen Sie sich gemütlich auf einer Decke auf den Rücken, die Füße nach Nordost - dann werden Sie viele, viele Sternschnuppen erhaschen.

Je höher der Radiant am Himmel steht, desto mehr der Sternschnuppen, die gerade flitzen, kann man auch sehen, denn andernfalls "schluckt" der Horizont ihr Licht. Für die Perseiden wären daher eigentlich die Morgenstunden besser. Doch da ist nicht nur der Höhepunkt in diesem Jahr längst vorüber, es stört dann auch ein viel zu helles Licht am Nachthimmel.