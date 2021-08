Perseiden-Sternschnuppen: Größter Meteorregen ist im Anmarsch

Auch am Freitag noch Sternschnuppen-Schnäppchen

Wer also am Freitag, den 13.8., früh raus muss und sich daher die vorangehende Nacht nicht um die Ohren schlagen will, kann das Sternschnuppen-Zählen auch auf den Freitag verschieben. Denn auch fünfzig Sternschnuppen pro Stunde sind immer noch richtig, richtig viele Wünsche, die Sie frei haben! So können Sie am Samstag bequem ausschlafen. Zweiter Vorteil: Am Freitag sind nicht mehr alle guten Beobachtungsplätze von Sternschnuppen-Fans besetzt.