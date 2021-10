Parkinson-Forschung mit Mini-Gehirnen in Erlangen

Die Universität Erlangen-Nürnberg und das Universitätsklinikum wollen mit künstlich hergestellten Mini-Gehirnen Erkrankungen wie Parkinson besser erforschen. Am Samstagabend präsentieren Wissenschaftler die Zukunftstechnologie der Öffentlichkeit.

Mini-Gehirne aus menschlichen Stammzellen

Die Mini-Gehirne sind sogenannte Organoide, die aus menschlichen Stammzellen entwickelt werden. Das erfolgt in mehreren Schritten: Zunächst werden am Uniklinikum Erlangen Hautzellen von Patienten mit Erkrankungen wie Parkinson und von gesunden Menschen entnommen. Im Labor werden diese Zellen dann zu Stammzellen umprogrammiert. Diese Stammzellen sind "pluripotent", das heißt, sie können sich unendlich teilen und zu jeder Zellart des Körpers werden – also auch zu Nervenzellen des Gehirns.

Erstaunliche Ähnlichkeit zu "echten" Gehirnen

Die daraus erzeugten senfkorngroßen, dreidimensionalen Gewebestrukturen sind die Gehirn-Organoide, die "Mini-Brains". Diese würden eine erstaunliche Ähnlichkeit zum Vorbild aufweisen, so die Erlanger Forscherinnen und Forscher. Mit diesen Mini-Gehirnen könnten in Zukunft die Entstehung, Diagnostik und Therapie von Gehirnerkrankungen untersucht und verbessert werden. Sie würden die Arbeit mit Tiermodellen und mit von Toten entnommenem Gewebe ersetzen.

Zukunftstechnologie wird beim Science Slam vorgestellt

Die Arbeit und die Möglichkeiten der Forschung mit Mini-Gehirnen wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Erlangen-Nürnberg und des Uniklinikums auch der Öffentlichkeit vorstellen: Am Samstagabend versuchen sie, beim "Science Slam" in der Erlanger Heinrich-Lades-Halle das Verfahren und die Ziele verständlich zu erklären. Damit soll die Stammzellenforschung vom Labor auf die Bühne gebracht werden, so die Uni Erlangen.

Zu der Veranstaltung gehört auch eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Künstliche Intelligenz und Gehirn-Organoid – zwei Gehirne treffen sich". Auch rechtliche und ethische Fragen der Forschung mit künstlicher Intelligenz und Mini-Gehirnen sollen dabei angesprochen werden. Der Eintritt für die Veranstaltung im großen Saal der Heinrich-Lades-Halle ist frei, allerdings ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Wer nicht kommen kann, dem bietet sich die Möglichkeit, den Science Slam auch im Live-Stream zu verfolgen.