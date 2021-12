Warum sich viele mit Trinkgeld zu Weihnachten schwertun

In Deutschland ist es üblich, zum Beispiel nach einem Restaurant- oder Café-Besuch der Kellnerin oder dem Kellner Trinkgeld zu geben. Einige Menschen machen die Höhe des Trinkgeldes davon abhängig, wie sie mit der Serviceleistung zufrieden waren. Andere Leute geben einfach immer das Gleiche. Zehn Prozent des Gesamtbetrages wäre ein Orientierungspunkt, mit dem man nie falsch liegt.

Aber nicht nur im Gastrogewerbe sind Trinkgelder üblich und stillschweigend vorausgesetzt. Auch andere Dienstleister kalkulieren mit der freiwilligen Extra-Entlohnung - vor allem in der Weihnachtszeit. Denn gerade die ist für Paketzusteller wieder besonders stressig. An Spitzentagen werden bis zu 22 Millionen Sendungen pro Tag zugestellt. Rund um Weihnachten also, dem Fest der Liebe, möchte man meinen, dass die Großzügigkeit der meisten Kunden dann besonders groß ist. Aber ist das so?

Selbstgebackene Kekse für den Paketzusteller

Ein Team vom Lehrstuhl für Logistik und Dienstleistungs-Management der WHU Business School in Düsseldorf hat 500 Leute befragt, die im Schnitt vier bis fünf Bestellungen pro Monat erhalten. Rund die Hälfte von ihnen hat bei einer Zustellung schon mal Trinkgeld gegeben, einige auch Schokolade oder selbst gebackene Kekse. Der Wert des einzelnen Trinkgeldes bzw. des einzelnen Geschenks belief sich dabei im Durchschnitt auf knapp 2,50 Euro. Das berichtet Jan Eric Walsken, wissenschaftlicher Mitarbeiter der WHU:

"Interessant war, dass das Trinkgeld bei Befragten auf dem Land höher ausfiel als in der Stadt. Die Befragten, die auf dem Land leben, haben im Schnitt etwa drei Euro Trinkgeld pro Lieferung gegeben, während die Befragten in der Stadt nur ca. zwei Euro gegeben haben." Eric Walsken, WHU Düsseldorf

Doch ausgerechnet jetzt zur Weihnachtszeit, gibt es im Durchschnitt weniger Trinkgeld an der Haustür. Wie kann das sein? Möglicherweise gibt es da einen Zusammenhang zu den typischen Weihnachtsartikeln, die gerade jetzt besonders häufig geliefert werden: Bücher, Elektronik, Spielwaren.

Trinkgeld: beim Essen ja, bei Warenlieferung eher nein

Dass man Trinkgeld in Restaurants oder bei Essenslieferungen gibt, ist eine weitverbreitete Norm. Bei anderen Dienstleistungen fehlt offenbar der Bezug zwischen Belohnung und Leistung. "Wir leiten das daraus ab, dass bei vielen die Assoziation zwischen Trinkgeld und Essen sehr stark ist. Gerade bei Essenslieferdiensten gaben die Befragten an, dass sie deutlich häufiger Trinkgeld geben. Der Funke ist da auf andere Warengruppen noch nicht so richtig übergesprungen", so die Vermutung von Jan Walsken.

Ein Trinkgeld also für Essenslieferungen an der Haustür, aber eher keins für Geschenke, die nächste Woche unter dem Weihnachtsbaum liegen? Vielleicht tun sich manche Menschen schwer, abzuschätzen, was eine regelmäßige Paketzustellung wert ist, wohingegen das Trinkgeld für ein Essen, das 20 Euro kostet, schnell im Kopf zusammengerechnet werden kann. Wer weiß? Fest steht: für Paketzusteller sind das keine schönen Aussichten, da sie gerade jetzt alle Hände voll zu tun haben.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!