Organspende-Zahlen in Deutschland trotz Corona fast unverändert

Die Zahl der Organspenden ist in Deutschland im vergangenen Jahr trotz Pandemie konstant geblieben. Die Zahl der Spender stieg laut Deutscher Stiftung Organtransplantation (DSO) um 20, oder 2,2 Prozent, auf 933. Damit war die Spenderate mit 11,2 Spendern pro eine Million Einwohner sogar etwas höher als im Vorjahr.

Vor allem Nieren wurden entnommen

Zugleich ging die Zahl der postmortal entnommenen Organe mit 2.905 im Vergleich zum Jahr 2020 (2.941) jedoch um 1,2 Prozent zurück. Zu diesen 2.905 Organen zählten 1.492 Nieren, 742 Lebern, 310 Herzen, 299 Lungen, 57 Bauchspeicheldrüsen und 5 Därme.

Austausch über Eurotransplant

Im vergangenen Jahr wurden in den 46 deutschen Transplantationszentren 2.979 Organe nach postmortaler Spende übertragen. Damit lag die Zahl der in Deutschland transplantierten Organe um 74 höher als die Zahl der hierzulande gespendeten Organe. Dies ist auf den internationalen Organaustausch im Eurotransplant-Verbund zurückzuführen. Diesem gehören neben Deutschland auch Belgien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Kroatien, Slowenien und Ungarn an.

Stabilität in Pandemie-Zeiten

Insgesamt blieben die Organspende- und Transplantationszahlen somit im Jahr 2021 wie bereits in 2020 annähernd auf dem Niveau von 2019, dem Jahr vor der Coronavirus-Pandemie. "Angesichts der seit fast zwei Jahren anhaltenden Pandemie und der daraus resultierenden Dauerbelastung auf den Intensivstationen ist diese Stabilität positiv zu bewerten", betonte der Medizinische Vorstand der DSO, Axel Rahmel. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern sei es hierzulande zu keinem Einbruch der Organspende gekommen.

Hohes Engagement auf Intensivstationen

Rahmel begründete das mit der "guten Struktur unseres Gesundheitssystems und dem gleichbleibenden Engagement der Ärztinnen und Ärzte sowie des Pflegepersonals auf den Intensivstationen" auch unter Corona-Belastung.

Er verwies auch auf die Zahl der auf Organspenden bezogenen Kontakte, in denen sich die Kliniken an die DSO gewendet haben, um über eine mögliche Organspende zu sprechen. Diese Kontakte stiegen von 3.098 im Jahr 2020 auf 3.132 im Jahr 2021.

8.448 Menschen stehen auf der Warteliste

Insgesamt wurde laut DSO 2.853 schwer kranken Patienten durch ein oder mehrere Organe ein Weiterleben ermöglicht oder eine bessere Lebensqualität geschenkt. Gleichzeitig standen hierzulande am Jahresende jedoch 8.448 Menschen auf der Warteliste für ein Organ.