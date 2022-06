So ansteckend sind die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5

Mutationen sorgen für höhere Übertragbarkeit

Am 12. Mai 2022 stufte die EU-Gesundheitsbehörde ECDC die beiden Untervarianten BA.4 und BA.5 als besorgniserregende Varianten (VoC, Variants of Concern) ein. Entdeckt wurden sie Anfang des Jahres in Südafrika, wo sie rasch dominant wurden und bis Mitte Mai eine starken Anstieg der Neuinfektionen auslösten. Inzwischen sind die Zahlen dort aber wieder deutlich niedriger. In Europa breitete sich Omikron BA.5 zunächst in Portugal aus. Dort stieg aber, anders als in Südafrika, nicht nur die Zahl der Infektionen deutlich, sondern auch die der Krankenhauspatienten und die Sterblichkeit im Zusammenhang mit Covid-19.

BA.4 und BA.5 sind Untervarianten der Variante Omikron des Coronavirus SARS-CoV-2. Omikron konnte innerhalb kurzer Zeit die bis Ende 2021 in Deutschland vorherrschende Variante Delta verdrängen, weil sie deutlich ansteckender ist. Genauer: Zunächst setzte sich die Omikron-Untervariante BA.1 durch, wurde jedoch innerhalb weniger Wochen von der noch ansteckenderen Untervariante BA.2 abgelöst. In den letzten Monaten identifizierten Wissenschaftler weitere Omikron-Untervarianten wie BA.4, BA.5 und weitere, die noch infektiöser sind als BA.2. Diese können den Immunschutz, den eine Impfung, eine vorangegangene Coronavirus-Infektion oder eine Kombination aus beidem bietet, noch besser umgehen als Omikron BA.1 und BA.2. Das bedeutet: Auch wer erst vor einiger Zeit mit einer dieser beiden Untervarianten infiziert war, kann sich mit BA.4 oder BA.5 erneut anstecken. Ursache dafür sind vermutlich Mutationen im Spike-Protein des Virus, mit dem es an menschliche Zellen andockt.

Die Omikron-Untervarianten BA.1 bis BA.5 sind übrigens nicht eine aus der anderen hervorgegangen, sondern haben alle einen gemeinsamen Ursprung, aus dem sie sich getrennt entwickelt haben.